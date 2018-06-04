İçişleri Bakanı'ndan İnce'ye 'apolet' tepkisi: Verdiği mesaj milletimize değil, PKK'ya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği konuşmasını alkışlayarak tartışmalara neden olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e tepki gösteren CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. "Verdiği mesaj milletimize değil, verdiği mesaj PKK'ya" diyen Soylu, "Sen hiç merak etme Afrin'i aldı, bunun intikamını 24 Haziran'dan sonra ben alacağım' diyor. Bu millet de sana o intikamı aldırmaz sen merak etme" diye konuştu.

Soylu, "Türkiye'yi şimdi öngörülebilir bir hale getiriyoruz. Bize okyanus ötesinden, adam ABD'den parmak sallamasın istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası programına konuk olan Soylu, kayyım atanan belediyeler ile ilgili olarak "650 milyon lira kamu borcu ödendi, esnafa borç ödendi. Borç batağındaydı belediyeler. Hepsi ödendi." dedi.

İnce'nin Metin Temel'le ilgili sözleri

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili sözleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Verdiği mesaj milletimize değil, verdiği mesaj PKK'ya. 'Sen hiç merak etme Afrin'i aldı, bunun intikamını 24 Haziran'dan sonra ben alacağım' diyor. Bu millet de sana o intikamı aldırmaz sen merak etme."

Sandıkların taşınması ve birleştirilmesi

Soylu, güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesi ile ilgili de "Sahayı PKK'dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız." dedi.