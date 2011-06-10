-İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN HOPA İTİRAFI ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Hopa'da AK Parti konvoyuna yönelik saldırıyla ilgili olarak, ''Bakanlık ve güvenlik birimleri olarak almak durumunda olduğumuz tedbirlerde noksanlık oldu ki bu olaylar oldu. Benim kanaatime göre de bir zafiyet söz konusu'' dedi. Güneş, seçim güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hopa'da AK Parti konvoyuna yönelik saldırıyla ilgili bir soruya Güneş, ''Bakanlık ve güvenlik birimleri olarak almak durumunda olduğumuz tedbirlerde noksanlık oldu ki bu olaylar oldu. Benim kanaatime göre de bir zafiyet söz konusu'' diye konuştu. Olaydan hemen sonra 4 müfettişin görevlendirildiğini hatırlatan Güneş, günlerce orada incelemelerde bulunan müfettişlerin kısa süre sonra raporlarını tamamlayacağını söyledi. Bakan Güneş, ''Bu arkadaşlarımız bize raporlarını sunduktan sonra bakıp, değerlendirip, alınması gereken tedbirler varsa, yapılması icap eden tasarruflar varsa onlara da tevessül ederiz'' dedi.