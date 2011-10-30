İçişleri Bakanı'ndan depremzedelere: Koskocaman sarayda oturuyorsunuz

T24 - Diyanet İşleri Başkanı ile depremzedeleri ziyaret eden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 3 öğün çıkan yemeklerden memnuniyeti dile getirmek isterken bir gafa imza attı. Diyanet İşleri Başkanı'na "Biz de mi buraya bir çadır kursak acaba" diyen Bakan depremzedelere, "Koskocaman sarayda oturuyorsunuz" diyerek depremle sarsılan Vanlı depremzedeleri bir kez de sözleri ile sarstı.





İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, depremin vurduğu Van’ın Erçiş ilçesinde hayatını kaybedenler için çadır kentte düzenlenen mevlide katıldı. Depremzede vatandaşlarla birlikte dua edip lokum yiyen Şahin, Hakkari’de polis noktasına katırın üzerindeki bombayla saldırı girişimiyle ilgili olarak, "O katırın hesabını nasıl verecekler, ben merak ediyorum. Bir gün hesabını verecekler. Katırın hakkını korumakta bize ait" dedi.



Bakan İdris Naim Şahin, Erçiş Stadyumu’nda kurulan çadır kentteki Hilali Ahmer Camisi adı verilen çadırda düzenlenen mevlide katıldı. Bakan Şahin, mevlidin ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edip, dağıtılan lokumdan yedi.



Depremzedelerle de sohbet eden Bakan Şahin, bugün, Bingöl ve Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca düzenlenen eylemlere değindi. Bakan Şahin, "Bingöl’deki saldırı, bugün, canlı bomba şeklinde gerçekleşti. Her zaman olduğu gibi şuursuzca, belirli bir hedef gözetmeden, çocuk, kadın demeden rastgele seçilen bir hedef, Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Tespite göre, bombanın üzerinde patladığı bir kadın terörist var. 3 ölü var. 3’ü ağır 20 yaralı var. Yakın noktada çevik kuvvet vardır. Orası da hedef olabilir İlk hedef ama kafe Hakkaydi. Ama oraya ulaşamadan, kendi kedini patlattı. Terörün kirli yüzünü bir kez daha gördük. Hakkari’de ise polis noktasına, üzerinde bomba bulunan bir katır gönderildi. Katırın üzerinde uzaktan kumanda düzeneği vardı, ama istihbaratını almışlardı. Onu 150 metre mesafede etkisiz hale getirdiler. Terör o kadar acımasız ki, kadın çocuk, hayvan, insan hakkı diyorlar. Ama bugün katır üzerinde bombayla bir hareket gerçekleştiriyorlar. Ne diyorlarsa tersi. Barış diyorlarsa savaş, demokrasi diyorlarsa zulüm. Tersinden okunursa gerçek yüzleri okunur" dedi.

'Katırın hesabını nasıl verecekler?'



Bakan Şahin, "Burada depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Onlar burada da fırsat aradılar, fırsat bulamadılar. Bugün Bingöl’de eylem gerçekleştirdiler. Hakkari’de girişimleri oldu. O katırın hesabını nasıl verecekler, ben merak ediyorum. Bir gün verecekler. Katırın hakkını korumakta bize ait. Bütün canlıların. Bunlar ne ağaç ne insan, ne doğa sevgisi taşımayan apayrı bir yeryüzü varlıklar. Bunları apayrı terminolojide değerlendirmek lazım. Günlük hayattaki iyi ve kötüye ait kelimeler, bunlar için yetersiz. Türk Dil Kurumu ve Edebiyat Fakültelerinin ayrı bir çalışma yapmaları lazım. Kelimeler yetmiyor. Katırın suçu ne, Bingöl’deki kadının suçu ne. Milletçe soruyoruz. Görevliler olarak takibini, tedbirini alıyoruz. Ülkemiz her zaman ayaktadır. Sosyal felaketler bizim varlığımızı birliğimizi güçlendiriyor. Allah milletimize ve bütün insanlığa yardımcı olsun" diye konuştu.





