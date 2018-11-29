İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: Terörle mücadelede yüksek başarı gösterdik

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, \"Terörle mücadelede yüksek başarı gösterdik. Bunun sürdürülebilir olması için yeni çalışmalar üretmek durumundayız ve bu mücadele kapasitemizi yeni bir performansla desteklememiz gerekiyor\" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Tekirdağ\'da kurulan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım\'ı ziyaret eden Erdil, bakanlığın kamuya sunduğu hizmetlerin etkinliği ve verimliliği konusunda çalışma yapacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı\'nın özellikle terörle mücadele yüksek başarı gösterdiğini kaydeden Erdil, şunları söyledi:

\"Bu program çerçevesinde 2 toplantı yaptık. Bu toplantıda İçişleri Bakanlığı\'mızın ilgili il sorumluları, birim sorumluları ile bir araya geldik. Bunlar emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız, göç idaresi müdürlüğümüz, nüfus ve vatandaşlık müdürlüğümüz, asayiş ile ilgili diğer birimlerimizle bir araya geldik. Buradaki hizmetlerimizi genel olarak bir değerlendirdik ve bu değerlendirme sonuçlarını birlikte daha sonra bir araya gelerek, bunların sonuçlarını sayın bakanımıza ve bundan sonraki çalışmalarımıza yansıtacağız doğal olarak. Çalışmamızın ikinci ayağında ilimizdeki sivil toplum örgütleri ile oda başkanlarımız, muhtarlarımız, okul aile birliği başkanlarımız ile bir araya geleceğiz. Onlarla da vatandaşa sunduğumuz hizmetlerin onlar gözüyle değerlendirmesini alacağız. Burada tabi İçişleri Bakanlığı olarak bizim özellikle güvenlik yönetimine ilişkin kolluk kuvvetlerimizin sürdürdüğü hizmetler var. Bunlar güvenlik ve asayiş, trafik ve uyuşturucu, terörle mücadele. Bu konuda bakanlığımızın oluşturduğu kapasiteyi ve geçen yıl içerisinde oluşturulan performansı beraber değerlendirdik. Yüksek bir başarı sağlandı bu alanda, özellikle terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik. Bunun sürdürülebilir olması için yeni çalışmalar üretmek durumundayız ve bu mücadele kapasitemizin yeni bir performansla desteklememiz gerekiyor.\"

\'VATANDAŞA DİREKT DOKUNAN BAKANLIĞIZ\'

İçişleri Bakanlığı\'nın vatandaşa direkt dokunan ve her anında yanında olan bakanlık olduğunu belirten Erdil, \"Biz vatandaşa direkt dokunan, doğumdan başlayıp, ölüme hatta vatandaşlarımızın ölümden sonraki birtakım hizmetlerini takip eden, yürüten, onlara ilişkin hizmet yürüten bir bakanlığa sahibiz. Bu hizmetleri de ifade ettiğim çok geniş bir hizmetleri de etkinliğini, verimliliğini artırmak gerekiyor. Bunları değerlendireceğiz. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni yönetişim sisteminde bu değerlendirme süreçlerini daha etkin, daha verimli hizmet üretmek ve bunun vatandaşa ulaşımını, vatandaşın bu hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmak hızlandırmak zaten bu yeni yönetişim sisteminin bir parçası ve gereğidir. O anlamda topyekun tüm kurumlarımız yeniden işleyişlerini, yönetimlerini tazeleyip sürdürecektirler. O işimizin de bir parçası. Bundan sonra sürdürülmesi gereken önemli bir parçası. İçişleri Bakanlığı olarak bütün bakan yardımcılarımız epey bir süredir sahada ve bu istikamette çalışmalarını sürdürüyorlar çeşitli illerde. Biz de 1 günlük bir çalışma programı ile Tekirdağ\'dayız. Sayın Vali\'mizle güzel bir değerlendirme yaptık, ileriki aşamalarda da devam edeceğiz\" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil, daha sonra sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.



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