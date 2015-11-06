İçişleri Bakanı: Vatandaşın iradesine ipotek koyduğu belirlenen 500 kişi seçim öncesi gözaltına alındı

Türkiye'de 7 Haziran seçimleri ile 1 Kasım seçimleri arasındaki belirgin farklardan biri de Doğu ve Güneydoğuda ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Selami Altınok, 1 Kasım seçimlerinde bölgede en az 500 bin oyun önceki seçime göre daha özgürce kullanıldığını söyledi.

Sabah’ın haberine göre, Selami Altınok, "Terör örgütünün ipoteğinden kurtulunca seçmenin iradesi de özgürleşiyor. Vatandaş, devletin yanında olduğunu görmek, demokratik hakkını özgürce kullanmak istiyor, terör istemiyor" dedi. "Seçim güvenliğiyle ilgili çok ciddi tedbirler aldık. Ancak vatandaşın huzur ve güvenlik talebi ile oluşan genel hava da önemliydi. Bu noktada hükümetin kararlı duruşu çok etkili oldu" diye konuştu.

Altınok, seçimlerin güven içinde tamamlanmasının arka planındaki önlemleri şöyle sıraladı:

Vatandaş-devlet işbirliği

Hükümet, 23 temmuz Suruç saldırısından itibaren PKK, DEAŞ ve DHKHP-C'den kaynaklanan çoklu terör riski ile mücadelede kararlı durdu. Vatandaş, kamu düzeninin sağlandığını görmek istedi ve destek verdi. Şehir merkezlerinde polis ve jandarma, kırsal komando timleri etkili operasyonlar yaptı. Vatandaşın iradesine ipotek koyduğu belirlenen 500 kişi seçim öncesi gözaltına alındı.

Korkmadan gidildi

Sandık kurulan okul girişlerinde kimlik kontrolleri yapıldı. Sandık çevrelerinde, seçmen ve müşahitler dışında kimsenin bulunmasına izin verilmedi. Okul bahçelerinde de vatandaşa yan gözle sinyal gönderen kimse kalmadı. Hangi partiyi oy vermiş olursa olsun vatandaşın baskı hissetmemesi sağlandı.

Gündüz gözüyle sayım

Saatlerin geri alınmasının ertelenmesi de avantaj oldu. Gündüz gözüyle sandık nakilleri yapıldı, gerektiğinde helikopter de kullanıldı. Cizre Nur Mahallesi başta olmak üzere sıkıntılı merkezlerde sandıklar bir okulda toplandı. Birden fazla merkezde önlem alınması gereken emniyet güçleri, sandıkların mahalle bazında toplandığı birkaç okulda güvenliği daha üst düzeyde sağladı. Ekipler, çok sayıda okula dağıtılmadan, sandık ve çevre güvenliğini tesis etti. Hava kararmadan sayım döküm işlemleri de tamamlandı.

“Rehavete kapılmayacağız”

Seçimden sonra bölgedeki valilileri ve emniyet müdürlerini aradığını belirten Bakan Altınok, "Hepsine tek tek teşekkür ettim. Ancak onlara, 'Rehavete kapılmayacağız, gevşemeyeceğiz, daha yoğun ve aynı titizlikle çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdim. Kamu düzeni sağlanıncaya, en uç noktadaki vatandaş kendisini özgür ve güvende hissettiğini beyan edinceye kadar, silahlı terör grupları ve lojistik destek sağlayan yerel unsurlarla hukuk sınırları içinde mücadelemiz sürecek" dedi.

"HDP 'Türkiye Partisi' iddiasını kaybetti"

PKK'nın silahlı kanadına, gençlik yapılanmasına, Suriye'deki uzantısına yaslandığını ilan eden HDP, 7 Haziran seçimlerine kıyasla 1 Kasım'da yaklaşık 1 milyon oy kaybetti. Batıda "Türkiye partisi" iddiasını yitiren HDP, doğu ve güneydoğuda ise terör baskısı büyük ölçüde ortadan kalktığı için oy kaybına uğradı. HDP'nin, bölge oylarındaki erimenin 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.