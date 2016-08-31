İçişleri Bakanı: Türkiye'de IŞİD okulu yok; 2200'ü yabancı, 5803 kişi gözaltına alındı

Ankara'da IŞİD okulu açıldığı yönündeki iddiaları yalanlayan İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Türkiye terör ve yabancı teröristlerle mücadelede en etkin faaliyet gösteren ülkedir. Etkili bir mücadele yürütmektedir. 98 ülkeden 3790 kişiyi sınır dışı etmiştir Türkiye. DAEŞ'le mücadelede 5803 kişiyi, birkaç yıldır yürütülen çalışmalarda gözaltına alınmıştır 2 bin 200'ü yabancıdır" dedi.

Efkan Ala şunları söyledi:

Türkiye'de bir terör örgütünün okul denebilecek bir yeri yoktur. Türkiye terör ve yabancı teröristlerle mücadelede en etkin faaliyet gösteren ülkedir. Etkili bir mücadele yürütmektedir. 98 ülkeden 3790 kişiyi sınır dışı etmiştir Türkiye. DAEŞ'le mücadelede 5803 kişiyi, birkaç yıldır yürütülen çalışmalarda gözaltına alınmıştır 2 bin 200'ü yabancıdır.

Sadece 2016 yılında 2247 kişi gözaltına alınmıştır, 973 kişi yabancıdır. 865 kişi tutuklanmıştır, 476'sı bunun yabancıdır. Başka ülkelere çağrımızı yineledik, kaynak ülkelerden bunların gelmemesi esastır.

Türkiye 3 milyon misafir ağırlamaktadır. Bunların okul ihtiyaçları derken 15 milyar dolardan fazlasını harcamıştır. Başka ülkelerden gelen toplam para 500 milyon bile değildir. Kendilerinin yapması gerekeni bizim üstümüze yıkmaya çalışmasınlar

