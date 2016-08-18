İçişleri Bakanı Türkiye belgesini savundu



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Türkiye'nin ‘Ortadoğu'daki İslamcılar için merkezi eylem platformu' olarak nitelendirilmesini savundu. De Maiziere Berlin Brandenburg Televizyonu'na yaptığı açıklamada ‘pişmanlık duymaya gerek olmadığını' ve ‘gizli raporda Türkiye'nin gerçeklerinin kısmen vurucu bir şekilde yansıtıldığını' söyledi. Almanya İçişleri Bakanı ‘Türkiye'nin gerçeklerinin ve Almanya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin bu değerlendirmeyle sınırlı olmadığını' sözlerine ekledi.

Alman Sol Parti Federal Meclis Grubu'nun soru önergesine verilen yazılı yanıt medya tarafından ‘Suriye'deki silahlı İslamcı muhalefet, Mısır'daki Müslüman Kardeşler ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair değerlendirmeler' şeklinde yansıtılmıştı.

Türkiye Dışişleri bakanlığı istihbarat kaynaklı değerlendirmeye sert tepki göstermiş ve değerlendirmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermek ve Türkiye'yi yıpratmak isteyen ‘çarpık zihniyetin' bir ürünü olduğunu duyurmuştu.

Koalisyon partilerinden karşılıklı eleştiriler

Soru önergesine verilen ve Federal İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlandığı anlaşılan cevabın gizli bölümü Alman koalisyon partileri arasında da tartışmaya yol açtı. Dışişleri Bakanlığı metnin kamuoyuna yansıyan bölümlerine katılmadığını duyurdu. Bakanlık sözcüsü konunun Almanya'nın Ankara maslahatgüzarı ile Türk hükümet temsilcileri arasında görüşüldüğünü açıkladı.

Federal Hükümet sözcüsü Steffen Seibert meclise sevkedilen değerlendirmenin gizli bölümleriyle ilgili yorumda bulunmayacaklarını belirtti ve “Bizim açımızdan IŞİD ile mücadelede ortağımız olan Türkiye ile sıkı ilişkilerimiz bulunmaktadır. Türkiye ile varılan mülteci mutabakatından çekilmek için de herhangi bir neden görmüyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye hakkındaki değerlendirmeyi Dışişleri Bakanlığı ile paylaşmamasının hata olduğunu teslim etmişti. Bakanlık müsteşarı Ole Schröder ‘hükümetin, milletvekillerine soru önergeleriyle ilgili bilgi vermesinin gayet normal olduğunu' söyledi. Soru önergesi hükümete Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen tarafından verilmişti.