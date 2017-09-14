İçişleri Bakanı: Tuğluk'un cenazesine yönelik yapılanlar bizi üzmüştür; inceleme başlatıldı, gözaltılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin tutuklu eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yönelik saldırıyla ilgili " Cenazeye yönelik yapılanlar bizi üzmüştür" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gözaltıların olduğunu belirten Soylu, "Kendilerine elimizden gelen her türlü desteği vermeye gayret gösterdik. Olaya bulaşanlarla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı. Olaya karışan kişilerle ilgili gözaltılar var" diye konuştu.

Cenazenin Tunceli'ye götürüldüğünü belirten Soylu, "Defin işleminin akabinde gelişen olaylar bizi üzmüştür. Aile, cenazeyi Tunceli’ye götürmek istediklerini söyledi. Ailenin kararıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’li Tuğluk, dün akşam hayatını kaybeden annesinin cenazesine özel izinle katılmıştı. Ankara Batıkent'teki bir cemevinde yapılan törenin ardından cenaze İncek Mezarlığı’na getirilmiş, bu sırada mezarlık çevresinde toplanan bir grup, “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” diyerek törene katılanlara saldırmıştı. Saldırının ardından Hatun Tuğluk’un defnedilen cenazesi ailenin kararıyla mezardan çıkarılmış, cenazenin Tunceli’de toprağa verileceği belirtilmişti. Saldırıyı 'sataşma' olarak nitelendiren Ankara Valiliği ise adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.