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İçişleri Bakanı: Terörü öyle bir bitireceğiz ki, kimse ağzına bir daha PKK lafını bile alamayacak

Bakan Soylu'nun konuşması sırasında, cenazeye katılan bir kişi "Amerika'yı yakın, İsrail'i yakın, İngiltere'yi yakın" diye bağırdı

12 Kasım 2016 18:02

Derik'te PKK saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün cenaze töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşlarını tutamadı. Bakan Soylu, Kaymakam Safitürk ile uzaktan akraba olduklarını söyledi.

Kaymakam Fatih Safitürk için Sakarya Valiliğinde cenaze töreni düzenlendi. Mardin Derik ilçesinde makam odasına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla ağır yaralanan kaymakam Safitürk, kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede şehit düşmüştü.

Törende kısa bir konuşma yapan Bakan Soylu, Kaymakam Safitürk ile uzaktan akraba olduklarını söyledi. Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz aynı zamanda uzaktan akrabaydık. Bir bakanla bir kaymakamın o mesafesini hiç bozmadık. Akrabayız Muhammet Fatih'le. Bu terörü öyle bir bitireceğiz ki, Allah şahittir, kimse ağzına bir kez daha PKK lafını bile alamayacak."

Bakan Soylu'nun konuşması sırasında, kalabalık arasındaki bir kişi "Amerika'yı yakın, İsrail'i yakın, İngiltere'yi yakın" diye bağırdı.

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