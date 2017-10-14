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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN OĞLU EVLENDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent ile Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Minder'in kızı Saadet Nur evlendi

14 Ekim 2017 23:13

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun oğlu Engin Levent ile Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Minder\'in kızı Saadet Nur evlendi. Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile aralarında bakanlarında olduğu devlet protokolünden çok sayıda isim katıldı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-Nikah töreninden fotoğraflar
-Düğüne gelenler
-Cumhurbaşkanı ve Başbakan\'ın konvoylarının geçişi
 
 

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