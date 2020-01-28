İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak deprem hattının hayata geçirileceğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden gündeme gelen 'ortak deprem hattı'nın hayata geçirileceğini açıkladı.

CNN Türk'ün yayınında Deniz Bayramoğlu'na konuşan Soylu, ortak hattın tüm GSM operatörlerinin bir araya gelmesiyle kurulacağını dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın duyurduğu ortak deprem hattı ile ilgili açıklama yapan Soylu, uygulamanın tüm mobil telefonlara yükleneceğini açıkladı.

Bakan Soylu,"Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. O uygulamalar otomatik olarak olacak. Buna çalışıyorlar 4 operatör aynı anda yapacaklar. Çok yakın zamanda yapacaklar." dedi.

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ortak deprem hattıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Oktay ortak deprem hattıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asıl ses iletişimi; internet üzerinden yapılan iletişim. Buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili de üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları; belki AFAD bünyesinde olacak, ücretsiz olacak. Afet anında sadece bu hattı kullanıyor olmaları. Kısmet olursa bu hat ortak olarak bir şekilde hayata geçiriliyor olacak."