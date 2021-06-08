İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan '57 kat büyüdü' iddiasına açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan son günlerde şirket hakkında gündeme gelen iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Atılan ve atılacak olan bu tür iftiralara karşı acentemiz, gerekli açıklamaları kamuoyu ile paylaşacak ve suç duyurularında bulunup yasal haklarını kullanacaktır" denildi.



Engin Sigorta'dan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde, bir basın yayın kuruluşu tarafından şirket kârlılığımız hakkında ortaya atılan ve ana muhalefet partisi Grup Başkan Vekili tarafından da gelişigüzel dile getirilen, 'Süleyman Soylu Ak Parti'ye girdiğinden beri 57 kat büyüdü' şeklindeki temelsiz iddiaya da belgeler ve doğru hesaplamalarla cevap vermek zarureti doğmuştur. Sigorta acentelerinin, ana şirket adına düzenledikleri poliçelerden elde ettikleri komisyon gelirleri haricinde herhangi bir gelirleri yoktur. Acentenin kârlılığı da komisyon gelirlerinden tüm giderlerin düşülmesiyle hesaplanır. Şirketimizin bahse konu dönemlerde elde ettiği komisyon gelirleri, giderleri düşülmemiş haliyle, TL cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiş, ilgili yılların ortalama dolar kuru ve yine o yılın komisyon gelirinin dolar cinsinden tutarı, aynı tabloda paylaşılmıştır. (veriler, ana şirketlerin dijital sistemleri üzerinden otomatik olarak çekilmektedir) "

"Suç duyurusunda bulunup yasal haklar kullanılacaktır"

Gündeme gelen iddiaların gerçek dışı olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Halihazırda ülkemizde dolar kuru 8.6 seviyesinde olup, 2020 geliri, bugünkü kur üzerinden hesaplanırsa 683 bin 651 dolar olduğu görülmektedir. Ortaya atılan iddialara kaynaklık eden haberdeki değerlendirme ise esasen 1996 yılındaki şirket kuruluşu sırasında, ticaretle uğraşan herkesin bildiği mali bir zorunluluk olarak bildirilen şirket kuruluş sermayesi üzerinden yapılmış olup, yine o değerlendirmenin de gerçekçi bir yanı yoktur. Öte yandan; aynı mahfillerce gündeme getirilen 'esigortan.net' adlı bir şirketin kurulması ile ilgili olarak da halihazırda ticari herhangi bir faaliyet veya etkinlik söz konusu değildir. Atılan ve atılacak olan bu tür iftiralara karşı acentemiz, gerekli açıklamaları kamuoyu ile paylaşacak ve suç duyurularında bulunup yasal haklarını kullanacaktır." (DHA)

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