İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat ettiğini duyurdu,

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu, yaklaşık üç aydır Koronavirüs tedavisi görüyordu. Süleyman Soylu, eşi ve kızı da geçen yıl ekim ayında Koronavirüs'e yakalanmıştı.



Bakan Soylu, bir kısmı hastanede olmak üzere yaklaşık üç haftalık tedavisinin ardından tekrar görevinin başına dönmüştü.

Servet Soylu'nun cenazesinin, 14 Mart Pazar günü Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabı Twştter'dan paylaştığı baş sağlığı mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Soylu’ya telefon ederek annesi Servet Soylu’ya Allah’tan rahmet diledi ve başsağlığı dileklerini iletti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başsağlığı mesajı paylaşarak, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Hanım’a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" yazdı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu‘nun annesi Servet Soylu‘ya Allah‘tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soylu'nun hayatını kaybeden annesi Servet Soylu için başsağlığı mesajı yayımladı. MHP lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem annesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başsağlığı mesajında, "İçişleri Bakanımız, dava ve yol arkadaşım Süleyman Soylu'nun ve ailesinin acısını paylaşıyor, merhume Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mesajında "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Servet teyzemizin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımız ve kederli ailesine sabırlar diliyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem annesi Servet Soylu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.