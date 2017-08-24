İçişleri Bakanı Süleyman Soylu intiharı engelledi!

Anakara'da bir köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ikna ederek vaz geçirdi.

DHA'nın haberine göre olay, öğle satlerinde Çankaya'daki İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, bulvar üzerindeki bir köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Daha sonra köprü üzerindeki vatandaşı fark ederek olay yerine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süre sohbet ettikten sonra vatandaşı köprüden inmesi için ikna etti.