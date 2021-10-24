Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 2023’te sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki; sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "2023'te Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı ile sizi öyle bir hezimete uğratacağız, göreceksiniz ki bir daha sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak." dedi.

"AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da Türkiye'nin de yürüyüşünü engelleyemeyecekler"

Hakkâri'de AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlıklarının düzenlediği "Teşkilat Akademisi" programına katılan Soylu, "Türkiye'nin ayakta durmasına, güçlenmesine, zenginleşmesine, kendilerini geçmesine, etrafındaki coğrafyaya adaleti, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü, merhameti ve şefkati getirmesine, onların getirmeye çalıştığı huzursuzluğu ortadan kaldırmasına tahammül edemiyorlar. Hep beraber bir araya gelseler Recep Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da Türkiye'nin de yürüyüşünü engelleyemeyecekler." diye konuştu.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Ahpanos Vadisi'ne ben geçen hafta gittiğimde 21 terörist vardı. 2 tanesi de bu hafta içinde etkisiz hale getirildi ve 19 terörist kaldı. 3'ünün hareket edebileceği kabiliyeti yok 16. Evlatlarımız, kahramanlarımız sahadadır. Orada Tunceli Güvenlik Toplantısı'na katıldık, cemevindeki dedelerimizle bir araya geldik. Ardından Teşkilat Akademisi'nin toplantısına katıldık."

39 okul, 5 yıldızlı öğretmen evleri, kayak merkezinde 5 yıldızlı otel, OSB, Yüksekova'da 3 bin 200, Hakkari'de 700 TOKİ konutu, asfalt yollar, camiler, tamamlanan hastaneler, arıtma ve katı atık tesisleri, 112 acil çağrı merkezleri, doğal gaz yatırımları. 2021 yılında 2,4 milyar lira sadece harcama yapılmış. Tamamlanan ve devam eden projelerin toplam maliyeti bu yıl içinde 6,7 milyar lira. Tüm bunlar sadece Hakkari'de 15 Temmuz sonrasında belediyelerin PKK'nın tahakkümünden kurtarıldıktan sonra hep birlikte yapılanların kısa bir özeti. Biz bunlarla uğraşıyoruz."

"Geçen gün Diyarbakır'daydım. Biz sadece İkiyaka Dağları'nda hür ve özgür dolaşmıyoruz, her yerde gece yarılarına kadar hür ve özgür dolaşıyoruz. İster çatlasınlar ister patlasınlar."

"Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, sizin ortaya koyduğunuz irade, her türlü tehdide karşı bizi kıskananlara, gelişmemizi istemeyenlere karşı her seçime girerek, milletimize hizmetkar olduğumuzu tekrarlayarak, demokrasinin gücüyle elde ettiğimiz bu anlayışla beraber bu gerçekleştirildi. Sadece ülkemizin kalkınma hamleleri gerçekleşmedi. Şimdi bize kızıyorlar, kızmalarına hak vermemek mümkün değil. Onlar süklüm, büklüm bir Türkiye istiyorlar. Tayyip Erdoğan diye birisi gelecek, Türkiye'nin gelecek hikayesini değiştirecek. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları gelecek ve milletimizi hayalleriyle buluşturacak. Tayyip Erdoğan çıkacak herkesi kıskandıran bütün gelişmelerin altına imza atacak. AK Parti diye bir siyasi parti gelecek Türkiye'nin siyasi geleceğini, siyasi ahlakını, siyasi inşasını ortaya koyacak ve bunu gerçekleştirebilecek."

"Dertleri demokrasi değil, dertleri bu kayyumlar değil, belediyeler değil. Onların demokrasiyle ilgileri olsaydı, demokrasi getirdikleri yerleri savaş cenderesine döndürmezlerdi. Demokrasiyle ilgileri olsaydı, demokrasiyi bahane edip Irak'a, Suriye'ye girdiklerinde, Afganistan'a girdiklerinde orada Müslüman kanı içmezlerdi. Bu kadar açık ve net. Demokrasi dertleri yok, demokrasi onlar için bahanedir."

"Türkiye'nin yürüyüşünü engelleyemeyecekler"

"Teröre destek vermenin önünü nasıl kesersiniz, çünkü kendileri veriyorlar. Fransa veriyor, Amerika veriyor, Avrupa ülkeleri veriyor, binlerce tür silah gönderiyorlar, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar. 10 tane büyükelçiyle bize ayar vermeye çalışıyorlar. Neymiş, hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğünün hangi noktasına sığar. Bunu nasıl ifade edersin. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sığmaz, ama bir tek dertleri var. Türkiye'nin ayakta durmasına, güçlenmesine, zenginleşmesine, kendilerini geçmesine, etrafındaki coğrafyaya adaleti, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü, merhameti ve şefkati getirmesine, onların getirmeye çalıştığı huzursuzluğu ortadan kaldırmasına tahammül edemiyorlar. Hep beraber bir araya gelseler Recep Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da Türkiye'nin de yürüyüşünü engelleyemeyecekler."

"Kılıçdaroğlu, sen oradan git, CHP kaybettiği zamanı kazansın"

"Türkiye'de Kılıçdaroğlu denilen birisi var. Çıktı dedi ki 'Şehir hastanelerinin hesabını soracağım'. Şimdi diyor ki pankart asmış, 'Kaybettiğimiz zamanı geri kazanalım'. İnsanda biraz yüz olur. Yıllardan beri seçim kaybediyorsun, sen CHP'ye kaybettirdin, sen gel oradan git, onlar kaybettiği zamanı geri kazansın"

"Kaybetmekten bahsedene bakın. Şimdi sor hesabını. Şehir hastanelerinin hesabını zor. Şimdi hesap soracağım diyor. Kimlerle birlikte, organize suç örgütü, beraber organize işler çeviriyorlar. Avrupa'yla, büyükelçilerle, Amerika'yla hep birlikte onlarla bize hesap soracaklarmış. Neyin hesabını soracaklar? Türkiye'de Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinden itibaren ortaya koyduğu politikalarla Türkiye'yi kalkındırdı, bunun hesabını mı soracaksın? Bize insansız hava aracı, helikopter vermiyordunuz, kendimizi savunmamıza imkan bırakmıyordunuz, üretmemize imkan vermiyordunuz. Neyin hesabını soracaksın? İnsanlar sokaklarda rahat geziyor, terör örgütü gelip esnafa 'haraç vereceksin' diyemiyor, onun hesabını mı soracaksın? Dünyanın en büyük havalimanını yaptık, etrafımızdaki coğrafyayı ateş cenderesine sokarken, Türkiye bunun içine girmedi, oradaki yangını söndürmeye çalıştı, Türkiye yetimlere ulaştı, anne babalarını kaybeden çocuklara dokundu. Hangi birinin hesabını soracaksınız? Dünyanın vesayet eliyle Türkiye'yi yönetememesinin hesabını mı soracaksınız. Terör örgütüne katılımlar 5 bin 550 iken bu yıl henüz daha 46 olmuş, onun hesabını mı soracaksınız?"

"Terör örgütlerini tekrar bu ülkenin başına musallat etmeye çalışmanızın hesabını bu millet size sandıkta soracak. Avrupa ve Amerika ile bir olup tekrar vesayeti bu ülkenin etrafına, bu ülkeyi kafes gibi bir vesayetin içerisine alma anlayışınızı ve iştahınızı bu millet size sandıkta soracak. Bu milletin üniversitelerini karıştırmak, bu milletin gençlerinin zihinlerini bulandırma konusunda ortaya koyduğunuz iradelerinizin, yalanlarınızın, dezenformasyonlarınızın, bu milletin moralini bozma konusunda ortaya koyduğunuz bütün girişimlerin hesabını bu millet size sandıkta soracak. Kılıçdaroğlu, buradan size söylüyorum. 2023'te Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı ile sizi öyle bir hezimete uğratacağız, göreceksiniz ki bir daha sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak." (AA)