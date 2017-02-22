İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Halk Özel Harekât' sorusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya üzerinde Osmanlı amblemi, Türk bayrağı bulunan ve Halk Özel Harekât (HÖH) yazan araçların resmi birimlere bağlı olup olmadıklarını sordu.

Tanal, soru önergesine dair yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Halk Özel Harekât yazısı ile birlikte bir Osmanlı amblemi, Türk bayrağı ve birçok logonun yer aldığı araçlar tedirginlik yaratmıştır. Devletin resmi kuruluşlarına bağlı olup olmadığı, üzerlerinde bulunan teçhizatların hangi mevzuat uyarınca bulundurulduğu şüpheli olan bu araçların trafikte serbestçe dolaşması halkın can ve mal güvenliğine açık bir tehdittir. Araç ya da araçların -çünkü birçok şehirde görüldüğü iddiaları bulunmakta- referandum öncesi tedirginliği, gerginliği arttıracağı açıktır. Bu araçların hiçbir işlem görmeden dolaşımına izin veriliyor olması akıl alır değildir.”

“Milli güvenliğe tehdit”

“Bu araçlar hakkında soru önergesi hazırladık. Bu araçların resmi birimlere bağlı olup olmadığını, resmi birimlere bağlı değil ise araçlar ve araçları kullanan şahıslar hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını, işlem yapılmamış ise nedenini sorduk. Resmi birimlere bağlı olmadan sokaklarda dolaşan bu araç ve şahıslar devletin asli görevlerinden olan milli güvenliğe karşı açık bir tehdittir.”

Soru önergesi

Tanal’ın soru önergesi şöyle:

1) Halk Özel Hareket yazısı ile birlikte bir Osmanlı amblemi ve Türk Bayrağı logosunun yer aldığı ticari tipteki araç Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi emniyet ve/veya askeri birimlerine bağlı bir araç mıdır? Resmi birimlere bağlı bir araç ise “Halk Özel Hareket” hangi bakanlığa bağlı bir kuruluş olarak görev yapmaktadır?

2) Söz konusu yazı ile dolaşan araç/araçlar resmi birimlere bağlı ise bu araç/araçları kullanan kişilerin unvanı nedir? Araçlar resmi birimlere bağlı değil ise; bu araçları kullanan şahıslar tespit edilmiş ve haklarında bir işlem yapılmış mıdır? Bu araçlara ilişkin herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

3) Söz konusu şahıslar ve araçlar hakkında bir işlem yapılmamışsa nedeni nedir? Resmi birimlere bağlı olmadan sokaklarda tur atarak halkı tedirgin eden bu araçlar ve şahıslar, devletin asli görevlerinden olan milli güvenliğin sağlanması durumunu tehdit eden bir unsur değil midir?