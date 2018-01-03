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"İçişleri Bakanı Soylu’nun 'ayak kırma' açıklamaları, TCK’nın 214. Maddesi’ne göre suç"

TCK'nın 214. Maddesi: Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

03 Ocak 2018 20:05

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak,  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın, suçu bana atın" açıklamasının Türk Ceza Kanunu’nun 214. Maddesi'ne göre suç olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu bugün "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın"  açıklamasında bulunmuştu.

Hukukçu Altıparmak, Soylu'nun ifadelerinin bulunduğu haberi de ekleyerek Twitter'dan "TCK 214/1 ve 3: (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3). Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır" paylaşımında bulundu. 

 

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