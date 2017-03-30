İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Uzay yaratığına benziyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Gülen cemaatine arka çıkmakla suçlayarak "Uzay yaratığına benziyorsun" benzetmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu plastik şova benzeten, hangi şekle koyarsan o şekle gelen bir adam olduğunu söyleyen Soylu, "Uzayda yaşamış olabilir mi bu? Uzay yaratığına benziyor" dedi. Konuşmasında ağırlıklı olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Kandil'e yüklenen Soylu, Mersin'den "Türkiye, prangalarını sökerek geleceğe doğru adım atmaktadır" mesajını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun sözlerine üzerine Twitter hesabından “Buna yanıt vermeyeceğiz, yanıt vermeyi zûl sayarız, değmez, yazıklar olsun…" dedi.

''Geriye bakmaktan yorulduk''

Yarım asrı aşan bir dönemdir bu ülkede çok büyük provokasyonlar olduğunu ve Türkiye'nin çok büyük engellemelerin karşısında kaldığını belirten Soylu, bu ülkede milletin oyunu hiç sayanların, 'Biz bu ülkeyi yöneteceğiz' diyenlerin yıllardan beri Türkiye'ye birçok tuzağı, birçok oyunu ve birçok tuzağı hazırladıklarını söyledi. "Artık geriye dönüp bakmaktan yorulduk" diyen Soylu, şöyle devam etti: "Artık geriye dönüp bakmak istemiyoruz. Artık endişe etmek istemiyoruz. Artık birilerinin tezgahıyla beraber bu ülkenin önünün kesilmesini istemiyoruz. Artık siyasetin engellenmesini istemiyoruz. Artık milli iradenin kesilmesini, ekonomimizin büyümesi anında yeniden bir takoz konulmasını istemiyoruz. Bizi terbiye etmelerini artık istemiyoruz. 16 Nisan, bizi terbiye etmeye çalışanlara karşı milletin mührünü vuracağı tarihtir."

''PKK'yı bitireceğiz''

15 yıldır bu ülkede özgürlük, hürriyet ve demokrasinin Türkiye'nin en önemli attığı ve yükselen adımlarından birisi olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, HDP'ye yüklenerek, "Bunları gerçekleştirirken 7 Haziran'da yüzde 10'u geçenler, evet tehditle geçenler, musluklardan kan akıtarak geçenler, bu ülkede evlere pusula gönderip, 'eğer oy vermezseniz gereğini yerine getiririz' diye geçenler, bir miktar da kandırarak da geçenler, 'bundan sonra bu işleri bıraktık, daha yapmayacağız' diye oradaki masum milletimizi, kardeşlerimizi kandıranlar, yüzde 10'u geçip Türkiye'nin tek başına iktidarı kaybettikten sonra ne oldu biliyor musunuz? Hemen lafları ölçüsüz söylemeye başladılar. Birisi ne dedi hatırlıyor musunuz? 'TC'yi tükürüğümüzle boğarız' dedi. O Kandil'de yaşayan hainler, alçaklar, itler, hangi birinin yaşantısı siz PKK'yı da bitireceğiz, Kandil'i sileceğiz hep beraber" diye konuştu.