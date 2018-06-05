İçişleri Bakanı Soylu'dan kayyımlara: Kalıcı değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, OHAL KHK’sı ile atanan belediye kayyımları ile “Belediye Başkan Vekilleri Değerlendirme Toplantısı”nda bir araya geldi. Soylu, kayyımlara “Elbette ki biz bu belediyelerde ilanihaye kalıcı değiliz. Bu işin bir yasal sınırı var. Günü geldiğinde bunlar devredilecektir” sözleri ile seslendi.

Belediyeleri terörden kurtararak özgürleştirdiklerini dile getiren Soylu, terör örgütünün başkan vekillerini hedef aldığı yönde istihbarat bilgilerinin kendisine ulaştığını söyledi.

Soylu, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için de “Adayı, Demirtaş’ı ben mi belirledim. HDP tabanı mı belirledi? PKK belirledi. Bizim meselemiz kişisel değil, devletin meselesi” dedi.

Erdoğan’la özel görüşme

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Soylu, şöyle konuştu:

“Elbette ki biz bu belediyelerde ilanihaye kalıcı değiliz. Bu işin bir yasal sınırı var. Günü geldiğinde bunlar devredilecektir. Bu şehirlerin hepsi, tarih kitaplarında önemli yer tutan, binlerce yıllık geçmişi olan şehirlerdir. Terör, bu bölgenin karakteristiği olamaz, böyle bir birikimi örtemez. Bizim öncelikle bu intibayı kırmamız lazım. Terör, bu şehirlerin üzerindeki ince bir toz tabakası gibidir. Bunu üfleyip yolumuza devam etmek zorundayız. Artık bu şehirlere ‘terörden arındırılmış yerler’ veya ‘ekonomik olarak geri kalmış şehirler’ olarak değil, ‘fırsat şehirleri’, ‘açılmamış hazineler’ olarak bakmalıyız.”

Kayyımların görev yaptığı yerlerin suyunu, yolunu, parkını yaptıklarını anlatan Soylu, sıranın sanatçı, doktor, mühendis, akademisyen, matematikçi ve astronomlar yetiştirmeye geldiğini kaydetti.

Kayyımlar ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ziyaret etti. Basına kapalı kabul yarım saat sürdü.

Soylu, Kuzel Irak operasyonları ile ilgili olarak da, “Kandil bizim için uzak bir hedef değil. Hakurk hattından birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi. Şimdi 26 -27. kilometrelerdeyiz. Tabii çatışmalar çıkıyor, bilmediğimiz bir arazi. El yapımı patlayıcılar var. Özellikle sınır ötesinde şehitler veriyoruz. Biz dışarı bastıkça onlar da içeri yönlenmeye çalışıyorlar. Kandil Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir” diye konuştu.