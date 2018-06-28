İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP yorumu: Maalesef CHP barajı aştırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran'daki seçimler sonrasında değerlendirmelerde HDP'ye atıfta bulunarak, "Maalesef Türkiye'de bugün barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından baraj aştırılmıştır" dedi.

Milletvekili adayı olduğu İstanbul 2. bölgede bulunan ilçelere bugün teşekkür ziyaretinde bulunan Soylu, "Bir seçim dönemi geçirdik. Bir iki olay haricinde Allah'a hamdolsun bir demokrasi bereketi yaşandı. Bu demokrasi bereketi içerisinde Türkiye'nin her tarafından geçmiş seçimlere oranla en olaysız, sükun içerisinde Türkiye'nin her noktasında bir seçim oldu. Gerek olay sayıları açısından gerek bize yansıyanlar açısından bizim en çok sevineceğimiz, bir de bütün dünyaya nazire olurcasına katılımı çok yüksek bir seçim oldu" ifadesini kullandı.

Soylu şöyle devam etti:

"Bu seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsili açısından kullanılan oyların yüzde 100'ü milli iradeye yansımıştır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıması yüzde 98'in üzerindedir. Bu Türkiye'nin demokrasisi açısından, çoğulculuk açısından bizim ortaya koymuş olduğumuz önemin, sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu önemin, ne kadar çoğulculuğu sağladığı, demokrasiyi güçlendirdiği bir kez daha bir kez daha ortaya çıkmıştır."