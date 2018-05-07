İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet'e suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makamında intiharıyla ilgili iddiaları içeren haber nedeniyle Cumhuriyet gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Duvar'da yer alan habere göre, Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, açıklamasında, “Müvekkilim İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile ilgili olarak belirli çevrelerden beslenen yalan üzerine kurgulanmış haberler bir süredir periyodik olarak servis edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada iddiaları içeren haberle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.