İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet'e: Cahil adamlar, sadece nefretle, gönlünü doldurmuşlar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya dönük "Her ay 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın" sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. . Soylu, kendisinin Türkiye’den geçen ve yakaladıkları düzensiz göçmenlerden bahsettiğini iddia etti. Soylu sözlerini haberleştiren Cumhuriyet'e de "Cahil adamlar, hiç okumayan, yazmayan, adı yazar olan ama dünyada her şeyden bir haber olan, sadece nefretle, kalbini ve gönlünü doldurmuş" ifadelerini kullandı.

Edirne'de konuşan Soylu, bu sözlerinin tepki çekmesi üzerine açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını savunan Soylu, "Geçen gün bir yerde bir cümle konuştum. Dedim ki, isterseniz açalım kapıları, bir 15 bin kişi ayda size gönderelim. Onlar zannettiler ki bir takım aklı evvel, Cumhuriyet Gazetesi’nde yazan hayatı takip etmeyen, neyin ne olduğunu bilmeyen ve sadece muhalefet etmek için söz üreten, onlar zannettiler ki biz bize sığınanları göndereceğiz. Cahil adamlar, hiç okumayan, yazmayan, adı yazar olan ama dünyada her şeyden bir haber olan, sadece nefretle, kalbini ve gönlünü doldurmuş. Biz onları gönderiyoruz doğru. Niçin Cerablus’tayız" diye konuştu.

Soylu, açıklamasının devamında "Şu an Cerablus'ta 30 binin güvenliğini temin ettik. Orada onlara yeniden yaşama güvenliğini şartlarını, olumsuzlarını olgunlaştırdık. 30 bin insanı oraya gönderdik. Oradaki kasabalara, yetmedi El Bab’a, şimdi orası kontrol edildi. Oraya göndereceğiz. Ben düzensiz göçmenleri söylüyorum. Yani bir taraftan orada DEAŞ’ın organizatörlerin eline düşmüş. Bir taraftar PDY’nin organizatörlerinin eline düşmüş" ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmenler açıklamasını sürdüren Soylu, "Türkiye içerisinden sizler de şahitsiz, kaçak olarak deniz yoluyla başka ülkelere gitmek isteyen ayda 15 bin ortalama göçmen yakaladık. Düzensiz göçmenler eden diyoruz bunlara. Biz istersek yakalamaz, kendimizi geri çeker, önünü açar Avrupa’ya gönderebilirdik. Ama biz anlaşmaya uymak için bunu yaptık. Biz Avrupa ile anlaşmaya uyduk ama onlar hiçbir maddesine uymadılar. Hiçbir maddesine uyma niyetleri de yok. Çünkü onlar sabahtan akşama kadar para hesabı yapıyorlar. Liyakatleriyle birlikte de dünyaya ve insanlığa maalesef sadece kaos öneriyorlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.

Soylu ne demişti?

Soylu, Eski TBMM başkanları tarafından anayasa değişikliğine ilişkin çıkarılan mutabakat metni hakkında konuşurken “İstediklerini kendi distribütörlerine yaptıramadılar. Şimdi esas oğlanlar deveye girerek, yaptırmaya çalışmaktadır. Hollanda, Almanya, biz bunu anlamıyor muyuz? Seçimi biz orada mı yapıyoruz, onların anayasası mı değişecek. Bu bizim iç meselemiz size ne? Çok arzu ediyorsanız, bir Geri Gönderme Anlaşmamız var, isterseniz size göndermediğimiz her ay 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın” açıklamasında bulunmuştu.