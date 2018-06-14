İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Adil Öksüz' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin 2 numaralı firari sanığı Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphe söz konusudur" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA), firari Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin'de örgüte ait bir evde saklandığının öne sürüldüğünü bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiasıyla ilgili ''Bu AA'ya yapılan bir ihbar. Almanya olsun, diğer ülkeler olsun darbe girişimcisi hainleri bize vermelidir" açıklamasında bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Adil Öksüz’ün Almanya’da bulunup bulunmadığına ilişkin güncel bir gelişme olup olmadığı konusunda somut bir şey söylemeyeceğini belirtmişti.