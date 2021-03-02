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İçişleri Bakanı Soylu: Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz

02 Mart 2021 11:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kontrollü normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını duyurdu. 

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..."

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