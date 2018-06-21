İçişleri Bakanı Soylu: Yeni sistemi çok seveceksiniz, Türkiye yatırım cenneti olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak, " İşte öyle bir sistem geliyor ki şimdi, artık Türkiye bir daha bu krizleri yaşamayacak. Artık bu sistem darbeler, ekonomik kriz üretmeyecek. Bu sistemi çok seveceksiniz. Türkiye yatırım cenneti olacak" dedi.

Soylu, Esenler mitinginde seçimlere 4 gün kaldığını, seçimin Türkiye sınırlarının da ötesinde anlamlar taşıdığını belirtti.

Yeni sistemle birlikte Türkiye'nin yatırım cenneti olacağını ifade eden Soylu, "İlk 16 yılda 10 milyon kişiye iş buldu AK Parti, şimdi siz göreceksiniz eski sistemin travmalarından kurtulduğu için milyonlarca kişi 5 yıl içerisinde iş bulacak, huzur bulacak." dedi.

Tayyip Erdoğan'ı büyük bir devrimci olarak niteleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede herkesi birbirine koymuşlardı. Başı açık-başı örtülü. Üniversiteye giremiyor, devlet memuru olamıyordu. Meclise zaten giremiyordu. Bugün üniversiteye giriyor mu? Memur oluyor mu? Meclise de giriyor mu? Tayyip Erdoğan böyle bir devrimcidir. Türkiye'yi yıllarca oyalayan bir meseleyi tereyağından kıl çeker gibi çözüp özgürlükleri getirdi. 2002'de bir dindar 28 Şubat'ın ikliminden dolayı 'ben dindarım' diyebiliyor muydu, diyemiyordu. Bugün Alevi olan ben Aleviyim' diyor. Kürt kardeşlerimizin bir kısmı 'Ben Kürdüm ama..' derdi. Şimdi herkes konuşabiliyor. Biz bugün bunları kafaya takmıyoruz. Kendi uydumuzu yapıyor, insansız hava aracımızı yapıyor, dünya ile rekabet ediyoruz. Bazı ülkeler ABD'ye haraç verir gibi oradan silah, uçak alıyorlar. Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 65'e çıkardık."

24 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir sisteme geçileceğini hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tayyip Erdoğan 2002'de 34'le seçilip başbakan oldu mu? Ne derdi vardı da kendisini yüzde 50 artı1'e mahkûm etti. Derdi neydi? Derdi millet, derdi güven, derdi kurulmayan hükümetler, artan enflasyon, kaos, kavga ve ülkenin insanlarının birbirlerine girmesiydi. 7 Haziran'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Hükümeti kuramadık. Sonra herkesin sevgi kelebeği dediği Demirtaş, PKK'nın talimatıyla, çukurlarla beraber yakıp yıktılar mı her tarafı? Teröre boğdular mı her tarafı? Ama cevaplarını aldılar. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediği şuydu; Türkiye ne çektiyse istikrarsızlıktan çekti. Ne çektiyse güvensizlikten, kurulamayan hükümetlerden çekti. Hükümet Meclise, Meclis hükümete küstü. İşte öyle bir sistem geliyor ki şimdi, artık Türkiye bir daha bu krizleri yaşamayacak. Artık bu sistem darbeler, ekonomik kriz üretmeyecek. Bu sistemi çok seveceksiniz. Türkiye yatırım cenneti olacak."

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da katıldığı miting sonrası bakan Soylu, vatandaşlara karanfil dağıttı.