İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ





*İstanbul Valisi Şahin,

\"Sekiz arkadaşımız yaralı hiçbir arkadaşımızın hayati tehlikesi yok\" diye konuştu.

Haber: Taner YENER- Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile birlikte, Bağcılar’da bu sabah çevik kuvvet minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Şahin, “Sekiz arkadaşımız yaralı hiçbir arkadaşımızın hayati tehlikesi yok\" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde sabah meydana gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan polisleri tedavi gördükleri İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Bakan Soylu\'ya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Soylu, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

VALİ ŞAHİN: “CİDDİ BİR KAZA OLABİLİRDİ\"

Bakan Soylu’nun uğurlanmasının ardından hastanenin acil servis girişinde basın mensuplarına konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Mahmutbey gişelerine varmadan havalimanı yol ayırımında çevik kuvvet ekibimizi göreve götüren otobüsümüz bir başka araca çarpmamak için yaptığı manevra neticesinde devrildi. Sekiz arkadaşımız yaralı, hiçbir arkadaşımızın hayati tehlikesi yok. Tedavileri devam ediyor. Bunların bir kısmı da ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilecek gibi görülüyor. Ciddi bir kaza olabilirdi ama Allah muhafaza etti arkadaşlarımız şu anda iyi\" dedi.



-Görüntü Dökümü:

-Bakan Soylu, Vali ve Emniyet Müdürünün hastanede çıkışları

-İstanbul Valisi Şahin\'in açıklaması

-Genel detaylar

