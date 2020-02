İçişleri Bakanı Soylu ve Emniyet teşkilatı Anıtkabir'i ziyaret etti

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir\'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, daire başkanları, öğretim üyeleri ve polis müdürleri Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Aslanlı Yol\'dan yürüyerek Anıtkabir\'e geldi. Bakan Soylu mozoleye çelenk koyduktan sonra saygı duruşundan bulunuldu. Ardından beraberindeki heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu, Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri\'ne şunları yazdı:

\"Aziz Atatürk; köklü devlet geleneğinin gurur kaynağı kurumlarından birisi olan Türk Polis Teşkilatı\'nın kuruluşunun 173\'üncü yılı münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Vatanın selameti, milletimizin can ve mal emniyeti için kendi can dahil her türlü fedakârlığa hazır olan Türk Polis Teşkilatı, ilk günkü heyecanla ama çağın gerektirdiği bütün teknik donanım ve modern anlayışla, bugün de görevinin başında, aziz milletimizin hizmetindedir. 21\'inci yüzyılın sadece teknoloji anlamında değil, maalesef suç ve suç türleri anlamında bizlere sunduğu gelişme karşısında Türk Polisi, dünden farklı olarak bugün ortaya koyduğu çalışmalarla sınırları aşan bir etkiye sahiptir. Yaptığı uyuşturucu operasyonlarıyla hem kendi gençliğimize hem dünya gençliğine, terörle mücadelede göstermiş olduğu kahramanlıkla sadece iç güvenliğimize değil dünyanın güvenliğine yönelmiş tehditlere karşı önemli bir duruş ortaya koyan polisimiz, dün olduğu gibi bugün de hakkın ve haklının yanında kararlı, vicdanlı ve başarılı bir duruş ortaya koymaktadır. Her ne kadar bu iki konunda küresel meslektaşları aynı hassasiyeti göstermeseler de; teröristi koruyup uyuşturucu meselesine kör baksalar da Türk Polisi, suç ve suçluyla mücadelesine her düzeyde aralıksız devam edecektir.\"



