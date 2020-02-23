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İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

"İkinci deprem sonrası yapılan tespitlerde can ve mal kaybı yok"

23 Şubat 2020 22:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da bu sabah meydana gelen ve Van'da 9 kişinin hayatını kaybettiği 5,9 büyüklüğündeki depremin Türkiye'deki bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. 250 konutun ve 300 ahırın yıkıldığını belirten Bakan Soylu, "700 konutta da ağır hasar var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da bu sabah meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin Türkiye'deki bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var" ifadesini kullandı.

"Herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil"

Bakan Soylu, İran'da saat 19.00'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada ise "Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil" dedi.

 

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