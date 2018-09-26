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İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262 kişi tutuklandı (1) 

  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısında konuştu

26 Eylül 2018 13:32

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Soylu,  \"2018 yılbaşından, 25 Eylül\'e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229\'u sokak satıcısı. Bugünden sonra sokaklarda çok daha büyük bir kararlılıkla çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli bir halde olmasını temin eden adımlarımız devam edecektir\" dedi. 

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-Soylu\'nun konuşması
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Hakime TORUN /ANKARA (DHA) 
 

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