İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü can çekişiyor, bu işin sonuna geldik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK tarafından öldürüldüğü ifade edilen AKP’li Aydın Ahi'nin cenazesinde konuştu. Bakan Soylu “Bu alçak terör örgütü can çekişiyor. Bu işin sonuna geldik. Çoğu gitti azı kaldı. Bu koca çınarın çocukları bize emanet. Başımız sağ olsun” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahi'nin cenaze törenine katılmak için AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile Van'a geldi.

Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda, kamu kurum amirleri ve partililer tarafından karşılanan Soylu, buradan cenaze töreninin yapılacağı Hz. Ömer Camisi'ne geçti.

"Allah hainlere fırsat vermesin"

Soylu, cami avlusunda Ahi'nin çocuklarıyla, kardeşlerini teselli ederek, yakınlarıyla görüştü. Ahi'nin kız kardeşi Fatma Gençer, Soylu'ya sarılarak, "Aydın kahramandı, yiğitti. Vatan sağolsun. Bayrak için canını feda etti. Allah kanını yerde bırakmasın. Allah bayrağımızı indirtmesin." dedi.

Törende, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Soylu'nun telefonundan Ahi'nin ailesine taziyelerini ilettiler.

Erdoğan ve Yıldırım ile görüşen Ahi'nin kız kardeşi Gençer, "Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Vatanımız bölünmesin, bayrağımız dinmesin. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Cenabıhakk inşallah düşmanlara fırsat vermesin. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Biz de onun yolunu takip edeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımız en yakın zamanda ziyaretimize geleceğini söyledi. Bize kol kanat oldu. Allah kardeşimin kanını yerde bırakmasın, hainlere fırsat vermesin. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin." dedi.

Van Müftüsü Nimetullah Arvas, öğle namazının ardından Ahi'nin cenaze namazını kıldırarak dua etti. Namaza katılanlardan helallik isteyen Arvas, Ahi'nin zalimce öldürüldüğünü ve şehit olduğunu anlattı.

"Vatandaşların sadakati onları kahrediyor"

Duanın ardından Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, "musalla taşında ahirete uğurladıkları Aydın Ahi'nin iyi bir vatansever, mümin, yiğit bir aile babası ve memleketine, milletine bağlı, sadakat içinde vatanına hizmet eden biri olduğunu" söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, siz bilmezsiniz onlar diridirler." ifadelerinin geçtiğini anımsatan Soylu, Aydın Ahi'nin zulümle şehit edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aydın Ahi, mazlumdur, vatanseverdir, kahramandır, yiğittir, bu memleketin huzuruna kendisini adamıştır. Bir dava adamıydı. Bugün ailesinin, evlatlarının gösterdiği vakar, bunun en büyük delilidir. Bundan 10 gün önce hep birlikte 20 bini aşkın hemşehrimizle Van'da iftar yaptık. Aydın abiyi katledenler bu huzuru katletmeye çalışıyorlar. Kardeşliğimizi, Van'da, Diyarbakır'da, Şırnak'da, Mardin'de geceyarılarına kadar insanların caddelerde dolaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Bunun bilinci içindeyiz. Birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Aydın abiye, daha önce katledilen Aydın Muştu'ya, dün defnettiğimiz Orhan kardeşimize, onun 8 yaşındaki evladına sözümüzdür, terör örgütü can çekişmektedir ama onları asıl kahreden Doğu ve Güneydoğdu'da kardeşlerimizin bu sadakate, birliğe, ülkemizin huzuruna olan bağlılığıdır. Bunu devam ettireceğiz."

"Yolumuz birlik ve huzur yoludur"

Soylu, PKK'nın öğretmenleri kaçırarak öldürdüğünü, Aydın Ahi, Orhan Mercan, Adnan Vanlı, Aydın Muştu'nun PKK'lılar tarafından şehit edildiğini söylyerek, bu saldırılarla birlik ve beraberlik yürüyüşlerinden asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Bu sabah 4, dün de 14 PKK'lının öldürüldüğünü söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Ürkütmeye ve korkutmaya çalıştıkları bu millet, düşman postalının altında ürkmemiş ve korkmamıştır. Bugün de cesur şekilde yürüyüşüne devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız aynı kararlılıktadır. Bilsinler ki ciğerparelerimizi sökseler de asla bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Canımızı en acı şekilde acıtmaya çalışsalar da bu yoldan dönmeyeceğiz. Yolumuz, birlik kardeşlik ve huzur yoludur. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Sokaklarımız, caddelerimiz huzur içinde olacak."

"Terör örgütü can çekişmekte"

"Terör örgütü can çekişmektedir. Çoğu gitti, azı kaldı." diyen Soylu, "Şehitlerimizin evlatları milletimizin evladıdır. Bu aziz millet büyük bir millettir. İnşallah öyle güzel bir mekana, öyle güzel bir yere gidiyor ki Aydın abimiz, güllerle ve güzel çiçeklerle evlatlarını karşılayacak. 62 yıl ailesine reislik, davasına yoldaşlık yaptı. Şimdi de cennette önce evlatlarını, yakınlarını karşılayacak. Milletçe başımız sağolsun." ifadesini kullandı.

Soylu'nun konuşmasının ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Ahi'nin cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'ne uğurlandı.

16 kişi gözaltında

Van'da AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Boğazkesen Mahallesi'nde dün gece saat 21.30 sıralarında AKP İlçe Başkan Yardımcısı Ahi'nin PKK tarafından düzenlediği ifade edilen saldırıda ölmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ilçe genelinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.