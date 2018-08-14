İçişleri Bakanı Soylu: Şu anda yurt içinde 790 terörist var, nerede olduklarını biliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye içerisinde 790 terör örgütü mensubu olduğu söyledi. Soylu "Kimin nerede hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz" dedi.

"Bu son yılların en düşük rakamıdır" diyen Soylu, "Kimin nerede hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Soylu, Hakkari'de askeri üs bölgelerini ziyaret etti.