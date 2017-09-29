İçişleri Bakanı Soylu: Son 24 saat içinde 28 terörist etkisiz hale getirildi

\"BU KIŞI ONLARA KARA KIŞ YAPARAK BU ÜLKE İLE BİRİLERİNİN MAŞASI İLE OYNANMAYACAĞINI GÖSTERECEĞİZ\"

\"SON BİR YILDA TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 68 BİN 464 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ\"



Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye değinerek, \"Son 24 saat içerisinde şimdi aldık haberini göğüs göğüse mücadele ediyorlar. 10 teröristi Ağrı\'da etkisiz hale getirdiler. Bizim evlatlarımız. Yine Kato\'da 8 tane … dün roket atmalarının karşılığında bizim evlatlarımız, 8 teröristi etkisiz hale getirerek misli ile beraber verdi. Van\'da 2, Hakkari Şemdinli\'de 3 terörist etkisiz hale getirildi. 5 terörist de teslim oldu. Son 24 saat içinde 28 terörist etkisiz hale getirildi. Büyük bir mücadele veriyoruz. Bütün inlerine, mağaralarına giriyoruz. Ağrı\'da bugün bir cephaneliklerini ele geçirdik. Hiç merak etmeyin nerede olurlarsa olsunlar, bu kışı onlara kara kış yaparak bu ülke ile birilerinin maşası ile oynanmayacağını göstereceğiz inşallah. Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleştirildi. Bunun 40 bini PKK\'ya, 25 bini FETÖ\'ya, 2 bin 109\'u da DEAŞ\'a yönelik operasyonlardı\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında İntibak Eğitim Safhasını tamamlayan fakülte öğrencileri ve Sivil Kaynaklı Astsubay öğrenci adaylarının \"And İçme Töreni\"nde konuştu.

\"AMERİKA DA DÜNYA DA ARKANIZDA OLSA BU MİLLETİN NAMUSUNU KİMSEYE TESLİM ETMEYİZ, ETTİRMEYİZ\"

Soylu, \"Evlatlarımız yemin ettiler. Bizlerden çok büyük bir emaneti teslim alacaklar. Sizlere vatanı emanet edeceğiz hazır mısınız? Size, Sakarya\'yı, Dumlupınar\'ı, Çanakkale\'yi, Gaziantep\'i, Şanlıurfa\'yı, Ege\'yi, Akdeniz\'i, İstanbul\'u, Cudi\'yi, Hakkari\'yi, Yüksekova\'yı, Cizre\'yi bu ülkenin namusunu emanet edeceğiz hazır mısınız? Biz size Filistin\'i, Arakan\'ı, dünyada zulüm nerede varsa orayı adaleti ve hakkaniyeti, nakşetmek için orayı emanet edeceğiz. Biz size son teknoloji silahlar ile ezilmeye çalışılan insanlığı, vicdanı emanet edeceğiz. Biz size en onurlu, şerefli Anadolu medeniyetini, bu milletin dinini, inancını manevi değerlerini , ahlakını, aile duygusunu, vicdanımızı emanet edeceğiz hazır mısınız? Bu yük ağır bir yük, sorumluluktur. Bu millet çıplak elleri ile tanklara, F-16\'lara karşı bir şeyi haykırdı; \'Amerika da dünya da arkanızda olsa bu milletin namusunu kimseye teslim etmeyiz, ettirmeyiz\' dediler. Milet sapla samanı ayırmasını bilmiştir\" diye konuştu.

\"SON 24 SAAT İÇİNDE 28 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\"

Terörle mücadeleye değinen Soylu şu ifadeleri kullandı: \"Son 24 saat içerisinde şimdi aldık haberini göğüs göğüse mücadele ediyorlar. 10 teröristi Ağrı\'da etkisiz hale getirdiler. Bizim evlatlarımız. Yine Kato\'da 8 tane … dün roket atmalarının karşılığında bizim evlatlarımız, 8 teröristi etkisiz hale getirerek misli ile beraber verdi. Van\'da 2, Hakkari Şemdinli\'de 3 terörist etkisiz hale getirildi. 5 terörist de teslim oldu. Son 24 saat içinde 28 terörist etkisiz hale getirildi. Büyük bir mücadele veriyoruz. Ne yaparsanız yapın hukuk ve adaletin içinde kalın.

BU KIŞI ONLARA KARA KIŞ YAPARAK BU ÜLKE İLE BİRİLERİNİN MAŞASI İLE OYNANMAYACAĞINI GÖSTERECEĞİZ

Bütün inlerine, mağaralarına giriyoruz. Ağrı\'da bugün bir cephaneliklerini ele geçirdik. Hiç merak etmeyin nerede olurlarsa olsunlar, bu kışı onlara kara kış yaparak bu ülke ile birilerinin maşası ile oynanmayacağını göstereceğiz inşallah. Yerli üretim insansız hava araçlarımız ile bunlara nefes aldırtmıyoruz. Hava 150 saatten insansız hava araçları ile 2 bin 600 saate bir ayda yapıyor önemli bir kabiliyeti elde ediyoruz. Bugün telsizlerde ağlamalarını, yalvarmalarını, yakarmalarını dinliyoruz.

SON BİR YILDA TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 68 BİN 464 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleştirildi. Bunun 40 bini PKK\'ya, 25 bini FETÖ\'ya, 2 bin 109\'u da DEAŞ\'a yönelik operasyonlardı. Bu kararlılığımız sonuç verdi. PKK\'ya katılım son 30 yılın en düşük düzeyinde bugün. Demek ki politikalarımız, mücadelelerimiz sonuç oluşturmaktadır.\"





