İçişleri Bakanı Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması: Hiçbir tedbiri almaktan çekinmeyiz, 'evde kal' çağrıları ile vatandaşları evde tutabiliyoruz

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağına ilişkin "Hiçbir yasağı almaktan çekinmeyiz. Evde kal' çağrıları ile vatandaşları evde tutabiliyoruz. Hafta sonu itibarıyla yüzde 95 civarında insanlar eve çekildi. Yarını ve diğer günü de izleyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı.

Güvenlik teşkilatından 20 kişinin Koronavirüs'e yakalandığını da açıklayan Soylu, "Bunlardan iyileşenler de var. Arkadaşlarımızın sahada olması ve görevlerini devam ettirebilmeleri bizim için çok önemli. Ülke açısından da çok önemli. Birçok işlemi güvenlik güçleri üzerinden yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Beni bu virüs değil, düzeniniz öldürür" dediği için gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan TIR şoförüne ilişkin de konuşan Soylu, "Gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına bakarım. Milletimizi tahrik edecek ve sürekli hem devletin yaptıklarını hem milletin evde gösterdiği sabıra, birlikteliğe sıkıntı düşürecek paylaşım yapmanın, ortalığı karıştırmanın bir anlamı yok. Herkes zorluk çekiyor herkes evde. Biz bir sosyal devletiz kimseyi açıkta bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki sığınmacılara ilişkin de açıklamada bulunan Soylu, "Yunanistan sınırındaki mültecilere ilişkin değerlendirme yaptık. Hastalığın oraya da sirayet etmesine ilişkin endişe ettik. 5 bin 900 kişiyi geri gönderme merkezimize aldık. Bu işler bitince yine gidebilirler. Hâlâ geçişler devam ediyor. Meriç'ten geçişler vardı bugün gördüm" diye konuştu.

"Hiçbir tedbiri almaktan çekinmeyiz"

Soylu, sokağa çıkma yasağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

Bizim almayacağımız hiçbir tedbir yoktur. Almaktan çekinmeyiz. Valilerimizle değerlendirme yaptık. Bunu Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Son 4 5 gündür Türkiye'de hayat yüzde seksen durmuştu bundan 4-5 gün önce. Sokağa çıkma yasağı koyabiliriz. Güvenliğe, sağlığa, gıda tedariği yapanlara koymayacağız. Bunların dışında sosyal izolasyonu sağlamış durumdayız. Sokakları, meydanları gördünüz. İstanbul'da Ankara'da tamamen boş. Yüzde 60 70 Türkiye'deki toplu taşımadaki sayı azaldı. Şehirlerarası ulaşımda yüzde 94 oranında azaldı. 'Evde kal' çağrıları ile vatandaşları evde tutabiliyoruz. Parametreleri takip ediyor, izliyor, yönetmeye çalışıyoruz. Şu andaki (bugün ve dün) durumda yüzde 95 civarında hayat eve çekildi. Yarını ve diğer günü de izleyeceğiz.

(Sokağa çıkma yasağına dair) Ekonomi etkilenir diye bir kaygımız yok. Ekonomi muhakkak etkilenecektir. Her ülke etkileniyor. Bundan sonra Avrupa, Çin, ABD ekonomisi nasıl olacak bilmiyoruz. Bizim için 4 konuyu ayakta tutmak önemli. Sağlık sistemi, tedarik gıda, kamu düzeni ve sosyal izolasyonu sağlayacağız. Bunu sağlayacak bir süreci oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturamazsak tüm tedbirleri alırız.