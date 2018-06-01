İçişleri Bakanı Soylu: Sizin Süleyman, eski Süleyman'dır...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'da Fevzi Çakmak Camisi'nin açılış töreninde konuştu. "Sizin şunu bilmenizi isterim, sizin Süleyman, eski Süleyman'dır. Hiçbir şekilde değişmiş değildir. Karşınızda alnımız ak. Biz aynı noktadayız" diyen Bakan Soylu, "Terbiyemizi, ahlakımızı, çalışkanlığımızı, cesurluğumuzu biz bu sokaklarda öğrendik. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl adım atmamız gerektiğini, tevazuyu, böbürlenmemeyi, özveriyi, bu memleketin büyük ve asil bir memleket olduğunu sizlerden öğrendik" ifadesini kullandı.

Soylu, milletlerin inşa ettikleri güzel eserleri ile de tarihe geçtiklerini söyledi.

Millet olmanın vasıflarını anlatan Soylu, "Millet olmak; ortak bir eseri, ortak bir yapıyı birleştirmektir. Millet olmak; bu vatan için şehit olan insanların arkasından binlerce insanın yürürken tekbir getirmesidir. Millet olmak; memleketine ekonomik, siyasi saldırılar olursa topyekun onlara cevap vermektir. Millet olmak; bir taraftan Selçuklu'yu bilmek, bir taraftan Mevlana'yı bilmek, bir taraftan şu anda Kabe-i Muazama'nın etrafında tavaf edenlerin dili bizden olmasa da 'Allah'ım bu Müslüman yurduna yardım et' niyazlarını hissedebilmektir. Millet olmak; fakire, fukaraya, düşmüşe el uzatmak demektir. Millet olmak; dünü hatırlamak ve ona sadakatle sahip çıkmaktır, bugünü bilmek ve yarını kucaklamaktır. Millet dediğimiz bu unsur, güzel eserleriyle tarihe geçmektedir." diye konuştu.

Kendisini Gaziosmanpaşa'nın büyüttüğünü ifade eden Soylu, farklı şehirlerdeki milletvekilliği görevlerinin ardından yeniden kendi bölgesinde olduğunu kaydetti.

Kaldıkları yerden devam edeceklerini dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi burası büyüttü. Terbiyemizi, ahlakımızı, çalışkanlığımızı, cesurluğumuzu biz bu sokaklarda öğrendik. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl adım atmamız gerektiğini, tevazuyu, böbürlenmemeyi, özveriyi, bu memleketin büyük ve asil bir memleket olduğunu sizlerden öğrendik. Sizleri bugüne kadar bize verilmiş görevlerde mahcup etmedik. Elimizden geldiği kadar görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Hem İçişleri Bakanı olarak hem de 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayınız olarak karşınızdayım. Sizin şunu bilmenizi isterim; sizin Süleyman, eski Süleyman'dır. Hiçbir şekilde değişmiş değildir. Karşınızda alnımız ak. Biz aynı noktadayız."

"24 Haziran'dan sonra yeni, yeniden güzel bir başlangıç yaparak adım atacağız"

24 Haziran seçimlerinin önemine işaret eden Soylu, "Biz hep güzel başlangıçlar yaptık. Selçuklu'da Malazgirt'te güzel başlangıçlar yaptık. Söğüt'te dünyaya 600 yıl adaletle hükmeden Osmanlı ile güzel başlangıçlar yaptık. 1453'te fetihle Fatih Sultan Memhed Han ile güzel başlangıçlar yaptık. Güzel cumhuriyetimizle Ankara'da güzel başlangıçlar yaptık. Menderes'le demokrasiyle güzel başlangıçlar yaptık. Biz 2002'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la güzel başlangıç yaptık. Bu milletten herkesin merhamet ve umut beklediği güzel insanlara, 24 Haziran'dan sonra yeni, yeniden güzel bir başlangıç yaparak adım atacağız. Memleketimizin aydınlığı, memleketimizin geleceği her zaman doğru yapan milletimizin elindedir." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaptırdıkları caminin Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıdığını ve bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Osman Şen'in dua etmesinin ardından cami ibadete açıldı.