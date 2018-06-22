İçişleri Bakanı Soylu: Siz bizi 24 Haziran'dan sonra görün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar terörle mücadelenin ancak fragmanını izlediniz. Siz bizi 24 Haziran'dan sonra görün. Bir saldırı daha var memleketime; Avrupa'da üretiyorlar benim ülkemin içerisine ve Orta Doğu'ya gönderip çocuklarımızı bizden ayırıyorlar, zehirliyorlar. Geleneğimizi, göreneğimizi, kültürümüzü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Uyuşturucuyla mücadeleyi yarım bırakalım mı?" dedi.

Soylu, Fatih'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK yönetim merkezini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, fikir alışverişinde bulundu. Soylu'ya günün anısına hediye takdim edildi.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Fatih Fevzipaşa Caddesi boyunca seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara ve esnafa tişört dağıtan Soylu, çocuklara ise oyuncak verdi.

Soylu, Kağıthane'deki Çağlayan Çarşı Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından seçim çalışmaları kapsamında Çağlayan'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

"Mücadelemizi yarım bırakmayacağız"

Türkiye'de her seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Soylu, 24 Haziran seçimlerinin ise çok kritik olduğunu anlattı.

Soylu, terör örgütleriyle mücadelelerini yarım bırakmayacaklarının altını çizerek, "Bugüne kadar terörle mücadelenin ancak fragmanını izlediniz. Siz bizi 24 Haziran'dan sonra görün. Bir saldırı daha var memleketime; Avrupa'da üretiyorlar benim ülkemin içerisine ve Orta Doğu'ya gönderip çocuklarımızı bizden ayırıyorlar, zehirliyorlar. Geleneğimizi, göreneğimizi, kültürümüzü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Uyuşturucuyla mücadeleyi yarım bırakalım mı?" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi de yarım bırakmayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Okulların etrafındaki uyuşturucu satıcılarını polisimiz görünce, onları orada görürseniz 'Bacaklarını kırın' dedim hatırlıyor musunuz? Bana birileri çok kızdı. 'İçişleri Bakanı böyle bir laf söyler miymiş? Öyle söylerim ki bir annenin gözünün altında morluğu görüp 'Niye gözün morardı' diye sorduğumda, 'Artık dayanamıyorum, oğluma uyuşturucu parası vermek istemedim o da bana yumruk attı' dedi. Dinimizde, örfümüzde var mı böyle bir şey? Bu lafı söyledikten sonra yılbaşından bugüne kadar 10 bin 67 uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Hiç merak etmeyin; Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Burada size şeref sözü veriyorum; terörün belini nasıl kırdıysak diğer meselelerle nasıl uğraşmışsak bir tek uyuşturucu satıcısı kalırsa namerdiz."

PKK'nın uyuşturucudan yılda 1,5 milyar dolar gelir elde ettiğini aktaran Soylu, operasyonlar ve hizmetler sonrası doğu ve güneydoğuya huzur ve güven geldiğini kaydetti.

Soylu, AKP olarak yaptıkları büyük projeleri yarım bırakmayacaklarını anlatarak, "Bu ülkede sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşam nazlı nazlı havaalanına inişini gördünüz mü? Çatlasınlar da patlasınlar. Biz sadece havalimanı yapmıyoruz. Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar, Balkanlar'dan Çin'e kadar, Orta Asya'dan Kafkasya'ya kadar, Tayyip Erdoğan dünyanın merkezini İstanbul'a getiriyor." ifadelerini kullandı.

24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin "yatırım cenneti" olacağını anlatan Soylu, "Benim bir hayalim var; Milletimizin desteğiyle seçimi inşallah 24'ünün akşamı kazanıyoruz. Sonra Cumhurbaşkanım uluslararası bir toplantıya katılıyor. Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın hepsinin liderlerinin olduğu bir toplantıya. Toplantı salonunda onlar bekliyor, Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle beraber o salona doğru yavaş yavaş ilerliyor, salondan içeri giriyor. O heybetli efsane yürüyüşü var ya öyle içeriye giriyor. Tayyip Erdoğan'ı gören dünyanın liderleri, bir adım geri atıyorlar ve şapkalarını çıkarıyorlar. Allah'ım sana yalvarıyorum, bu fotoğrafı bu milleten esirgeme."