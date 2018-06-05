İçişleri Bakanı Soylu: Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine değinerek, "2. Ordu Komutanı oradaki iftara katılmalıdır çünkü protokoldür. Dert nedir biliyor musunuz? 'Siz, okyanus ötesinden izin almadan Afrin'e nasıl girersiniz?' Selahattin Demirtaş dışarı çıkacak, Metin Temel'in apoletleri sökülecek. Bu nasıl bir dengedir, tasniftir? Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?" ifadesini kullandı.

Şişli'de konuşan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

- Afrin'de bir komutan, başarılı bir komutan, orada Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz var, hepsini onun emrine verdik. Çok başarılı bir operasyonla Afrin'i ele geçirdi. Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı 'Onun apoletlerini sökerim.' diyor. Günahı ne? Sizce günahı sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun tertip ettiği Malatya'daki, ev sahipliğini de konfederasyonun yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın onur konuğu olduğu olarak bir iftara katılması mıdır? Beni buna kimse inandıramaz. 2. Ordu Komutanı oradaki iftara katılmalıdır çünkü protokoldür.

Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?

- Dert nedir biliyor musunuz? 'Siz, okyanus ötesinden izin almadan Afrin'e nasıl girersiniz?' Selahattin Demirtaş dışarı çıkacak, Metin Temel'in apoletleri sökülecek. Bu nasıl bir dengedir, tasniftir? Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar? 6-7 Ekim olaylarını hepimiz biliyoruz ve yaşadık. 53 kişi katledildi, sokaklar isyan alanına döndürülmeye çalışıldı. Hala onların maliyetlerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 10 bin 500 ev yapıldı Şırnak'ta, bu devlet yaptı, yıkanlara inat.

"Yılbaşından bugüne kadar 10 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıkmışız"

- 5 ayın verilerini aldım. Yılbaşından bugüne kadar 10 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıkmışız. Bu, büyük bir mücadele. Bu rakam 2016'da yıl boyunca 7 bindi. 2016'da toplam 5 bin 500 kilogram eroin yakalandı. Şu anda, ilk 5 ayda toplam neredeyse 8 bin 500 kilogram eroin yakalandı." dedi.