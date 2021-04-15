İçişleri Bakanı Soylu: Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız

Twitter'dan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 maddeyle önerilerini sıraladı. Soylu, "Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisindeyiz. Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için: