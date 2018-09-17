İçişleri Bakanı Soylu: Polislerin çalışma saatindeki esas hedefimiz 8-24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin mesai saatlerinde düzenleme yapmak istediklerini belirterek, "Mesai konusunda polislerin rahatlatılması hususiyetine ortaya koyan bir anlayışı gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12-24'e düştük. Esas hedefimiz 8-24'tür" dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen "Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yerleștirme Kursu" programına katıldı.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katılmak üzere gün içerisinde Hakkari'nin Çukurca ilçesine gittiğini hatırlatan Soylu, "Manzarayı size şöyle ifade edebilirim, huzur içerisinde bir Çukurca... Kendisinden emin, eğiticilerimize, öğretmenlerimize, devletimize güvenen, orada bulunan çalışanlarımızın Çukurcalı vatandaşlarımıza hizmet ettikleri bir Çukurca." diye konuştu.

Sınırsız suçla mücadele ettikleri bir dönemi yaşadıklarını belirten Soylu, suç kavramının hem coğrafi açıdan hem de niteliği ve miktarı bakımından sınır tanımadığını söyledi.

Polislerin çalışma saatine değinen Soylu, "Özellikle çalışma saatlerindeki mesai mefhumu konusunda, arkadaşlarımızın (polislerin) rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12-24'e düştük. Doğru mu? Esas hedefimiz 8-24'tür. İlk önce hedeflediğimiz bir takım noktalarda daha sonra Allah nasip ederse tümünde." dedi.

"Atılan her olumlu adım rakamlara yansımaktadır"

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak, son yıllarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem talimatlarıyla hem de katkılarıyla ciddi adımlar attıklarını vurguladı.

15 Temmuz hadisesi sonrasında yaşanan temizlik dolayısıyla elbette ki kolluk birimlerinde de önemli bir personel açığı doğduğunu, bugün o açığı kapatmak için gayretlerinin devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Yine insanlı ve insansız hava araçları alımlarımızla, terörle mücadelede operasyon gücümüzü de arttırmak suretiyle güvenlik noktasında hem şehirde hem kırsalda ciddi bir atılım içinde bulunduğumuzu söyleyebilirim. Yapılanlar elbette ki rakamlara da yansımaktadır. Sadece konumuzla ilgili olarak bir kıyaslama yapmak gerekirse, 2017-2018 yıllarının ilk 8 ayları kıyaslandığında görüyoruz ki yankesicilik olaylarında yüzde 27, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 35,4, kapkaç olaylarında yüzde 20,2, evden hırsızlık olaylarında yüzde 28,1 azalma olmuştur.

Mala karşı yoğun olarak işlenen suçların geneline baktığımızda ise geçen yılın ilk 8 ayına göre bu yıl yüzde ortalama 26,4 azalma görüyoruz. Ayrıca mala karşı işlenen tüm olayların aydınlatılma oranları da geçen yıl ilk 8 ayda yüzde 28,9'dan bu yılın 8 ayında yüzde 33,6'ya çıkmıştır. Bu rakamlardan benim gördüğüm şudur. Atılan her olumlu adım, rakamlara da muhakkak yansımaktadır. Demek ki dikkatimizi arttırırsak, işe dört elle sarılırsak, şehirlerimizi ve ülkemizi daha güvenli hale getirebiliriz. Bu rakamlara bakıp da yapılanları yeterli görmek sağlıklı bir yaklaşım değildir."

"Her ne yapıyorsanız hukukun içinde kalmanızdır"

Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Sizlerden beklentimiz, mesleğinizi yeniden öğrenmeniz değildir. İsteğimiz, arzumuz, günceli takip etmeniz, yeni gelişmelerden ve meslekteki yeni yaklaşımlardan haberdar olmanız, mesleki farkındalığınızı her zaman üst seviyede tutmanızdır. Belki de en önemlisi, her ne yapıyorsanız hukukun içinde kalmanızdır. Hem yapılan iş ve işlemlerde hem de insanlarla diyaloglarımızda hukuku, insan haklarını, insana saygıyı öne almamız lazım. Bu hem mesleki açıdan sizleri korur hem de vatandaşımızın memnuniyetini, size olan güvenini en üst seviyeye çıkarır."

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve diğer ilgililer katıldı.