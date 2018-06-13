İçişleri Bakanı Soylu: PKK denilen böcek yuvasını tarihe gömeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya yönelik operasyonların süreceğini belirterek, "nşallah Kandil operasyonuyla PKK denilen böcek yuvasını da tarihe gömeceğiz" dedi.

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kültür Sitesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'a, Afrin operasyonuyla PYD'ye gerekli dersi verdik. İnşallah Kandil operasyonuyla PKK denilen böcek yuvasını da tarihe gömeceğiz." dedi.