İçişleri Bakanı Soylu: PKK 40 yıl önce de bebek katiliydi, bugün de bebek katili

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova'da yola döşenen el bombasının patlaması sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatı kaybetmesiyle ilgili, "PKK, 40 yıl önce de bebek katiliydi. Liderinden, kurucusundan, en tepesinden en alttaki adamına kadar PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili" ifadesini kullandı.

Karabük'te polis özel harekat yemin töreninde konuşan Soylu, "Mesai arkadaşlarım, benim polis kardeşlerim, burayı iyi dinleyin. Batı'da, Avrupa'da teröriste destek verenler, ülkelerinde oturma hakkı verenler, siyasi sığınma taleplerini ikiletmeyenler, 5 bin TIR silah gönderenler, profesyonel katilleriyle bunlara eğitim verenler, akıl verenler, taktik verenler, moral verenler, Amerika'dan 10 bin km öteden adamlarını gönderip Kandil'de PKK'nın katillerine eğitim verenler, dernekleri üzerinden para gönderip, Anadolu'nun birliğini bozmaya çalışanlar, ay yıldızlı bayrağa göz dikenler, bir anne ile 11 aylık bebeğine pusu kurdular" dedi.

Konuşma sırasında ağlan Soylu şunları kaydetti:

"PKK, 40 yıl önce de bebek katiliydi. Liderinden, kurucusundan, en tepesinden en alttaki adamına kadar PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili. Bu cinayetin görmezden gelinip, üstü örtülür bir yanı yoktur. Artık hiçbirisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize yargılamalarımıza laf söyleyebilir. Ne de kiminle alışveriş yapacağımıza laf söyleyebilir. Besleyip büyüttükleri budur. PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katiliydi.

Amerika 5 bin TIR gönderip de PKK'yı ve PYD'yi orada desteklemiş, Avrupa onlara destek verecekmiş, bilesiniz ki Avrupa da Amerika da bunların arkasında oldu, sizin gibi kahraman arkadaşlarımız, askerimiz, jandarmamız, korucumuz bu toprakları onlara mezar etti, zindan etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi."

Tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Brunson konusuna da değinen Soylu, "Bir casus rahibi yüzünden Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışacağını zannedenler, bilinmesini isterim ki Türkiye'nin gücünü bundan sonra daha kuvvetli şekilde görecekler. Hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadesini kullandı.