İçişleri Bakanı Soylu: Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidim olmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la yaptıkları telefon görüşmesi hakkında, "Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidim olmadı" dedi.

Geçen hafta Pervin Buldan, Bakan Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen köy bakkalı Mevlüt Bengi konusunda, partisini sorumlu tuttuğunu ve kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

Buldan'ın bu açıklamasından ardından 30 Haziran'da, PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Güçleri (HPG) internet sayfası üzerinden yaptığı bir açıklamayla, Mevlüt Bengi'nin öldürülmesini üstlenmişti.

Açıklamada, Mevlüt Bengi'nin, 2 HPG üyesini Türk Silahlı Kuvetleri'ne ihbar ettiği için öldürüldüğü kaydedilmişti.

CNNTÜRK'te katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Soylu, Buldan'la yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili şöyle konuştu:

"Kişisel bir tehdidim olmadı benim. Kişisel ne tehdidim olacak, ama PKK ve HDP'ye yönelik söylenecek her şeyi, en usturuplu bir şekilde söyledim."

Bakan Soylu, PKK'ya katılan 580 kişinin HDP ile ilişkili olduğunu da öne sürdü. "HDP binalarından dağa çıktılar" diyen Soylu, bu iddiasını, bu kişilerin ifadesine dayandırdı.

Soylu bugün daha erken saatlerde Mevlüt Bengi'nin (48) Doğubeyazıt'ın Çiftlik köyünde yaşayan ailesini ziyaret etmişti.

Haber ajansları, 26 Haziran'da Yaygınyurt Köyü kırsalında, "başından vurularak öldürülmüş, elektrik direğine bağlı" bir ceset bulunduğunu, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın cesedin "köyün bakkalı Mevlüt Bengi'ye ait olduğunu" tespit ettiğini bildirmişti.

Olaydan kısa süre sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Pervin Buldan'ı arayarak, "O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım. O teröristleri yakalayacağım. Sizi CHP bile kurtaramayacak" dediğine yönelik haberler basına yansımıştı.

HDP'li Buldan, ertesi gün bir basın açıklaması yaparak, "Soylu'nun kendisini arayıp tehdit ettiği" iddiasını doğrulamıştı.

Buldan şöyle konuşmuştu:

"Dün Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım. Soylu, Ağrı Doğubeyazıt'ta gerçekleştirilen infazın sorumlusunun partimiz olduğunu iddia etti. 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partiyi bu tür suçlamalarla karalamalarına asla izin vermeyeceğiz."

Buldan, "Soylu'nun bir partinin eş genel başkanını arayıp tehdit etmesi kabul edilemez" ifadelerini de kullanmıştı.

Bakan Soylu ise konuyla ilgili 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin Buldan'ı aradım. Kendisinin dün yaptığı açıklamada eksik yoktur fazlası vardır. Çok net bir şey söyleyeyim. Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez. İster CHP ile birlikte olsunlar, ister şunlarla birlikte olsunlar" demişti.

Mevlüt Bengi'nin 24 Haziran seçimlerinde AKP müşahidi olarak görevlendirildiği ancak oylama sırasında kayıplara karıştığı da iddialar sırasındaydı.