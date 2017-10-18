İçişleri Bakanı Soylu: Operasyonlar hız kesmeden devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il emniyet müdürlerinden terör örgütlerine yönelik operasyonların hız kesmeden devam etmesini ve terör örgütlerinin eylem yapamaz hale getirilmesi konusunda her türlü tedbirin alınmasını istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayının ikinci koordinasyon toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantıya, il emniyet müdürleri de toplantıya video konferans yöntemiyle bağlandı.

"Kış aylarında ivme kazanmaya çalışacaklar"

Bakan Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, dün Mersin'de polis personelini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan emniyet personeline ve vatandaşlara acil şifalar diledi.

Kış aylarında terör örgütlerinin şehirlerde ivme kazanmaya çalışacağına işaret eden Soylu, birbirleriyle hedef birliği olmayan terör gruplarının aynı çıkarda buluşmak adına beraber hareket edebileceklerini söyledi. Soylu, Irak ve Suriye’deki gelişmelere de işaret ederek, il emniyet müdürlerinden özellikle terör örgütlerine yönelik operasyonların hız kesmeden sürmesini ve terör örgütlerinin eylem yapamaz hale getirilmesi konusunda her türlü tedbirin alınmasını istedi.