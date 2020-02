İçişleri Bakanı Soylu: Önümüzde bir sınav daha var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerin ‘yeni bir sınav’ olduğunu belirterek, “Allah dağına göre kar verir. Size de böyle bir kader nasip etmiş. Çok çalışacağız, gayret göstereceğiz” dedi.

AKP'nin 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği, milletin emrettiği' şekilde ilerlemeye devam edeceğini ifade eden İçişleri Bakanı, "Önümüzdeki mart ayından sonra tam 4,5 yıl kılçıksız şekilde bu memleketin seçimsiz şekilde hizmetinde olacağız" diye konuştu.

"Kendi içerisinde demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlar..."

AKP Hatay İl Başkanlığı'nda partililere seslenen Soylu, genel seçimlerde 5 milletvekili çıkarılmasıyla ilgili teşekkür etti. "Daha yeni başladık..." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Ve hem ülkemizin geleceği nokta açısından yeni başladık, hem değişimi bu milletin bir karakteri olarak ortaya koyan anlayış açısından yeni başladık, hem sadece kendi 780 bin kilometrekaremizle değil, etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya söyleyeceklerimiz ve göstereceklerimiz açısından yeni başladık. Ve bunu da bir şeyle gerçekleştirdik. Reyle, oyla, sandıkla ve demokrasiyle beraber.

"Kendi içerisinde demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlara karşı demokrasi sadakatini ortaya koyuyor, etrafındaki coğrafyada insanlara umut olabiliyorsa bilin ki bu AK Parti kadrolarının ortaya koymuş olduğu bu büyük inanç, bu büyük sadakat, bu büyük birlik ve büyük anlayışın neticesidir."

"Tam 4.5 yıl kılçıksız şekilde bu memleketin seçimsiz şekilde hizmetinde olacağız"

Gece gündüz çalışarak 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği, milletin emrettiği' istikamette yola devam edileceğini kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Bunu hissedeceksiniz, başınız dik şekilde milletimize anlatacaksınız. Ama aynı zamanda bütün bunları gerçekleştirirken önümüzde bir sınavımız daha var. Yerel seçimler. Allah dağına göre kar verir. Size de böyle bir kader nasip etmiş. Çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. AK Parti teşkilatının bir karakteri vardır. Yorulmazlar, çünkü millete hizmet yolunda yorulunmaz. Özellikle hanımefendiler, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Defalarca şahit olduk. Sanki her milletvekili adayını kendi kardeşi gibi görüp, ailesinden biriymiş gibi görüp gayret ettiler.

Gençlerimiz, ana kadememiz aynı şekilde. Önümüzdeki mart ayından sonra tam 4,5 yıl kılçıksız şekilde bu memleketin seçimsiz şekilde hizmetinde olacağız. Şurada yaklaşık 6-7 aylık süreç kaldı. son 1,5 ayı saymayın. Ne olursunuz sahadan çıkmayın. Vatandaşa her zaman müracaat edin. Kendisiyle birlikte olun, onlara kulak verin. Her şeyi siz, biz yapıyor, gerçekleştiriyor değiliz. Biz yolunda yürürüz. İnsanlığımızdan, değerlerimizden, çalışkanlığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Her şeyi yapan Allah'tır."