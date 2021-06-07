İçişleri Bakanı Soylu, ocak ayında oğlu ile yeni bir şirket kurmuş

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardından mal varlığı gündem olan İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun, 18 Ocak’ta, oğlu Engin Levent Soylu ile yeni bir sigorta şirketi kurduğu kaydedildi.

“Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi” ismiyle kurulan yeni şirketin, internet üzerinden sigorta satışı yaptığı belirtildi.

ANKA’da yer alan habere göre, şirketin kuruluş sermayesi ise 100 bin TL olarak belirlendi. Şirket hisseleri, Süleyman Soylu ve oğlu arasında eşit olarak bölündü.

Paranın yarısı Bakan Soylu’dan

Şirketin yüzde 50 ortağı Engin Levent Soylu bir yıllığına şirket yönetim kurulu başkanı seçildi. Resmi kayıtlarda; “Beheri 100,00 Türk lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 50 bin Türk lirası Süleyman Soylu tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir” bilgisi yer aldı.

Şirketin adresi Engin Sigorta

İçişleri Bakanı Soylu, ocak ayında, oğlu ile yeni bir şirket kurmuşadresi ise ailenin 1996’da kurduğu Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri ile aynı yer olarak belirlendi.

“Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklama yaparken; sözü sigorta şirketine getirerek, "Benim bir sigorta şirketim var. Benim hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam var. O yazıcının sigorta poliçesini kesmesi hoşuma gider. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum” demişti.

THY iddiası

Suç örgütü lideri Sedat Peker daha önce de THY'nin sigorta işlerini Süleyman Soylu, Engin Levent Soylu ve Hamdiye Soylu’ya ait Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri şirketinin yaptığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Engin Sigorta'dan yapılan yazılı açıklamada, "Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne THY ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle; hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir” denilmişti.

"O poliçenin sesinde ben de uyurum, herkes uyur"

Organize suç lideri Peker, Youtube'da yayınladığı 9 videoda, İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili şu iddialarda bulunmuştu:

"Engin Sigorta. Süleyman diyordu ya, ‘Ben o poliçe sesini çok seviyorum’ Lan şirketin yüzde 5 bin, 7 bin, 57 kat büyümüş. Dünyanın neresinde böyle bir şey var. O poliçenin sesinde ben de uyurum, herkes uyur."

"Yüce Divan’a gideceksin, yargılanacaksın"

"Erdal Baba’ya araba, 20 sene evvel sana getirip sigortalattığında Erdal Baba diyordun. Şimdi Erdal Baba lazım değil ki. Bütün holdingler sende, poliçe sesi. E uyursun tabii. Sülü Allah’a yemin olsun, iğnenin deliğinden geçireceğim seni kibrit kutusundan alıp. Bugün senin son günün. Sen Yüce Divan’a gideceksin, yargılanacaksın, hiçbir şansın yok. Anlattıklarımın altlarını da hazırladım, delilleri de bende, sen bitireceğim.

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