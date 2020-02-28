İçişleri Bakanı Soylu'nun "kültürel terörizm" açıklamasına hak savunucularından tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı "Kültürel terörizmle mücadele ediyoruz" açıklamasının ardından hak savunucularından tepki geldi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne günler kala yapılan açıklama için "Kadının insan hakları noktasında etkinlik yapacak kitlelerin gözünü korkutmak amaçlı yapılmış bir açıklamadır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, dün AA Editör Masası'na konuşan Soylu'nun "Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz. PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır." sözlerini kullanması hak savunucularının tepkisini çekti.

"Hak savunucuları hedefe kondu"

Soylu'nun sözlerini değerlendiren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, açıklamanın özellikle 8 Mart öncesinde yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "İnsan hakları savunucularını hedefe koymuş oldu. Biz bu ülkenin geçmişinden geleceğine bugünkü değerlerini Cumhuriyet’e olan bağlılığımız ve çağdaş demokratik, laik bir ülkede yaşamayı savunanlar olarak söz sahibi olmaya devam edeceğiz... Soylu’nun bu cümlelerin ne anlama geldiğini bir kez daha ifade etmesi gerekiyor. Tam da 8 Mart yaklaşırken kadının insan hakları noktasında etkinlik yapacak kitlelerin gözünü korkutmak amaçlı yapılmış bir açıklamadır. Bizler kadının insan hakları savaşını veren sivil toplum örgütleri olarak 1976 yılından beri çizgisinden hiç şaşmadan Türkiye’de amayasada kadın-erkek eşitsizliği üzerine çalışıyoruz."

Soylu'nun açıklamalarını "kaygı verici" olarak değerlendiren İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da şunları söyledi: "Terörizm kavramını çok geniş kullanıyor. Terör kavramını çok sık kullandığı için ifade özgürlüğü ihlalleri yaşanıyor. ‘Kültürel terörizm’... Uluslararası litaretürde böyle bir kavram yok. Bu aslında antidemokratik yönetimlerin uydurduğu bir kavramdır. Bu kavramla batılı insan hakları değerleri tehlike olarak görülüyor. Soylu bu ifadeleri kullanarak Türkiye’nin demokratik yapısını inkar etti. O zaman Türkiye demokratik bir ülke değil başka bir şey. Bakan oturduğu koltuğu inkar etti. İnsan haklarını tehlike olarak görüyorsan o zaman sen ‘antidemokratik sistemi’ savunuyorsun demektir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, batı medeniyetini muasır medeniyet olarak hedef gösterdi. Soylu’nun söylediği ‘kültürel terörizmle’ Atatürk’ün hedefi arasında büyük bir tezatlık oluşuyor."