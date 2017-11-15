T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Korucular subay olabilecek

"226 korucumuzun uzman çavuş olma eğitimleri bitmek üzeredir"

15 Kasım 2017 17:54

Köy korucularına subay olma yolunu açacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler” dedi.

Hürriyet'ten Feviz Kızılkoyun'un haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Soylu, "Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler. Korucularımız subay olabilme kabiliyetine sahip olabilme adımını onlara sağlayacağız. 226 korucumuzun uzman çavuş olma eğitimleri bitmek üzeredir" ifadelerini kullandı.

"Hedef 3 bin bekçi"

Bakanlığın 39 yeni silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacağını açıklayan Soylu ayrıca, bu yıl içerisinde 7 bin mahalle bekçisinin daha alınmasıyla toplamda 30 bin mahalle bekçisine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

ETİKETLER

İçişleri BakanlığıSüleyman Soyluköy korucularısubayastsubay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24