İçişleri Bakanı Soylu: Korucular subay olabilecek

Köy korucularına subay olma yolunu açacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler” dedi.

Hürriyet'ten Feviz Kızılkoyun'un haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Soylu, "Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler. Korucularımız subay olabilme kabiliyetine sahip olabilme adımını onlara sağlayacağız. 226 korucumuzun uzman çavuş olma eğitimleri bitmek üzeredir" ifadelerini kullandı.

"Hedef 3 bin bekçi"

Bakanlığın 39 yeni silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacağını açıklayan Soylu ayrıca, bu yıl içerisinde 7 bin mahalle bekçisinin daha alınmasıyla toplamda 30 bin mahalle bekçisine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.