İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaş karantina altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari para cezası kesildiğini açıkladı. Soylu, 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 kişinin karantinada olduğunu, yurtlarda kalanların dahil edildiğinde sayının 138 bine yükseldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Star TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik. Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil.



Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız."



Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.



(Corona virüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi.

Şu ana kadar salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptık ve 667 kullanıcı tespit edildi. Bunların çoğu yurt dışında.

Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var.