İçişleri Bakanı Soylu: Kim siyasete şiddet ve terör bulaştırırsa kafasını ezeriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siyasete şimdi şiddet bulaştırmaya, terörün tekrar korkusunu bulaştırmaya çalışıyorlar. Allah'a yemin ederiz ki kim siyasete şiddet ve terör bulaştırırsa kafasını ezeriz kafasını" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Kırşehir'de, Kadil operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kandil'i merek etmeyin" diyen Soylu, "Eskiden Kandil bizim için uzaktı. Abileri vardı, muhafaza ediyorlardı. Abileri Afrin'i muhafaza edemedi. Şimdi Kandil'i silip süpürür, ay yıldızlı bayrağı da tepesine dikeriz" dedi.

Cumartesi günü, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, esnaf ziyareti sırasında yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya değinen Soylu, şöyle konuştu: "Siyasete şimdi şiddet bulaştırmaya, terörün tekrar korkusunu bulaştırmaya çalışıyorlar. Allah'a yemin ederiz ki kim siyasete şiddet ve terör bulaştırırsa kafasını ezeriz."