İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, yalan rüzgârında, bu yalanların neresini düzeltelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, yalan rüzgarında... Polise iftira atıyor. Suçluyu övüyor. Devleti suçluyor." düşüncesini dile getirdi.

Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayrıca verdiği bilgilerin de tamamı yanlış-yalan... Deveye sormuşlar: - Neren eğri? diye, - Nerem doğru ki? demiş. Bu yalanların neresini düzeltelim..." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX'ta katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kuran tilaveti sırasında bu baskın yapılıyor. Yani arkadaş siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Alparslan Türkeş Türk siyaset tarihinin önemli aktörlerinden biridir. Siz neden Türkeş'i anıyorsunuz diyerek baskı kurmak hiç doğru değil. Ellerinde sopalarla polislerin bir anlamda korumasında oraya baskın yapılması doğru değil"