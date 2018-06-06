İçişleri Bakanı Soylu: Kandil operasyonu seçimle ilgili değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yapılması planlanan operasyon konusunda "Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil. Kandil uzak hedef değil. Bu bizim için zamanlama meselesidir, zor değil.Ülke için Kandil'in alınması vazgeçilmezdir" açıklamasında bulundu.

NTV canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

(Kandil'e operasyon hazırlığı) "Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil.Ortak karar var, terör kaynağında kurutulmalı. İçeride teröristlerin sığınakları ortadan kaldırıldı. 26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil. Bu bizim için zamanlama meselesidir, zor değil.Ülke için Kandil'in alınması vazgeçilmezdir.

Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir.

Kandil'e uzaktan bakan bir Türkiye değiliz. Böyle bir Türkiye çok eski tarihlerde kaldı. İstediğimiz zaman, istediğimiz güçte ve istediğimiz noktada operasyon yapabilme kapasitesine sahip bir Türkiye var bugün."

(CHP'nin telefon dinleme iddiası) Bunu söylemek bile kendi ülkesine güvenmemektir.

(FETÖ ile mücadele) Kendi adamlarını büfelerden aradıklarını tespit ettik. İtiraflar üzerinden yakaladığımız isimler var. Örgüt Avrupa'yı ikna etme noktasına gelmiş. Yapmamız gereken çok şey var, acımasızca üzerine gidilmeli. Türkiye, işini kesinlikle yarıda bırakmamalı.

(Bahçeli'nin af açıklaması) Bizim partimizin ve seçim beyannamemizin gündeminde af yok. Ama Cumhur İttifakı’nda ortak olduğumuz MHP’nin böyle bir gündemi var. Seçimden sonra ortak bir hükümet kuracak mıyız kurmayacak mıyız bunu bilemeyiz.

(Bedelli askerlik açıklaması) Biz terörle mücadele ediyoruz. Bir şehit veriyoruz binlerce insan arkasında. Binlerce kahramanımız var. Bu kararı vermek öyle kolay bir şey değil. Seçim sonrası bu tekrar oturulur, tekrar konuşulur. İhtiyaçlar gerektiriyorsa, değerlendirilebilir. Şu bizi üzer: “Seçim var bir acaba oy devşirebilir miyiz”

(UBER'e ceza getirilmesi) UBER başka bir belgeyi taksi taşımacılığı için kullanmaktadır. Normal taksi olmayan korsan taksi ile UBER arasında bir fark yok. Bizim kanunumuz açıkça bir şey belirtir. Bu tip taşımacılıkta komisyon alınamaz. Devlet ne yapsın? Uygunsuzluğu göre göre hayır devam edin mi desin? Önümüzdeki günlerde konunun muhatabı olarak çalışma yapacağız. Konforu yükselteceğiz. Taksicilerle de görüşüyoruz onlar da “Gereğini yapın” diyor. Hiç kimse merak etmesin en kaliteli taksi İstanbul’da olacaktır.

Şiddet kesinlikle tasvip edilemez. Devlete söylersiniz. Devlet gereğini yapacaktır.

(Kayyım atanan belediyeler) Kayyum belediyeleri konusunda büyük başarı elde edildi. Bugün Güneydoğu'da huzur var, demek ki yapılabiliyormuş. Bölge halkını daha iyi noktaya getirecek adımlar atıldı. Kayyım atanan belediyelerde, 2019'da seçim var. Seçimlerde her parti adayını çıkartacak. Kayyımların işi bitecek. Taa ki, yeniden terörizmle ilişki çıkana kadar.